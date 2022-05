Eliane Gallero, la venezolana que conquistó el mercado estadounidense y se reúne con las estrellas de la música (Fotos)

Entornointeligente.com /

Eliane Gallero conquistó el mercado venezolano sin pensarlo. Créditos: @Vomba.

Dicen que para ser exitoso hay que ser muy constantes en la vida, poder cumplir tus sueños es un tanto difícil pero no imposible , así lo deja claro la venezolana Eliane Gallero , una presentadora con una personalidad avasallante que logró ganarse el corazón de cientos de personas en el mundo por su talento.

lapatilla.com / Roy Andazol

Su historia comenzó de la manera más inesperada posible, casi que sin buscarlo, pero con la suerte de estar frente a las personas adecuadas quienes confiaron en su talento y la empujaron a ser una de las periodistas del Miami Herald en la sección de entretenimiento.

Al principio, a la criolla le tocó hacer de todo para ganarse el respeto de sus compañeros, desde diseñar su propio contenido hasta contactar a los personajes más famosos que ella nunca pensó conocer.

«Cubrí todos los premios, desde Premios Lo Nuestro hasta los premios Juventud. Tuve la oportunidad de ir a Las Vegas» , dijo. Su insistencia y ganas de no rendirse le llevaron a crear su propia maquinaria de comunicación que le ha colocado en lo más alto.

Créditos: @Vomba.

Gallero comentó que le tocó estudiar cada historia de los artistas a los cuales iba a entrevistar, el mayor reto, tratarlos como simples humanos quienes tienen un corazón noble y así realzar su vida.

«Es un reto poder conversar con el artista y hacerlo sentir cómodos, que sientan como si estuvieran en un café y no se sientan incomodos» , manifestó.

La también reconocida productora de televisión y de eventos, comentó que el adaptarse a este mundo le ha permitido grandes cosas, algo que como venezolana le llena de orgullo y que es ejemplo de que se puede salir adelante. «Llegó un momento que dije no lo puedo creer porque no somos tantos los venezolanos en esta industria, no somos tantas las mujeres, por eso para mí es un orgullo llevar en alto el nombre de mi país y representar a las mujeres» , agregó.

Eliane recomendó a sus compatriotas a creer en lo que hacen con entusiasmo y esfuerzo y no detenerse ni fijarse límites para sus metas.

» Las cosas no llegan solas, siento que nos comparamos con las personas que tenemos al lado, pero no vemos su esfuerzo. Yo siempre dije, si me cierran una puerta entro por la ventana, hay muchos caminos, siempre hay una manera. Al principio quizás no se empieza de la manera que queremos, pero luego el camino es más fácil» , añadió.

Entre los artistas que ha tenido la posibilidad de entrevistar la venezolana figuran Juan Luis Guerra, Melendi, Nicky Jam, Sebastián Yatra, Andrés Cepeda, Camilo, Nacho, entre otros.

