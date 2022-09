Eli vuelve a ‘First Dates’ en su segunda oportunidad: «Me aprieta tanto el tanga que se me está abriendo el culo»

Entornointeligente.com /

U n reencuentro con malos recuerdos. Juan Antonio y Elisabeth, alias ‘Eli’, se conocieron en el pasado, pero las cosas fueron mal. Muy mal. Eli se una enamorada confesa de Carlos Sobera y no pudo evitar las comparaciones. Y Juan Antonio le gustó. No le gustó nada. El sentimiento era mutuo.

Tan mal fueron las cosas que, cuando se reencontraron, la sorpresa fue mayúscula. No obstante, el programa les había preparado una sorpresa, y es que no eran una cita. No al menos aquella noche. Tras saludarse, cada uno se fue a su respectiva mesa esperando, ahora sí, a su cita.

El compaáero de aquella noche de Elisabeth era Ernesto, aunque la primera impresión no fue buena en ninguno de los casos. Ella, una vez más, buscaba a alguien como Carlos Sobera, o del estilo, ya que «ya había apuntado muy bajo antes en su vida». A Ernesto no le gustó físicamente, pero lo que le terminó de desencantar fue «su comportamiento».

«Me dicen que soy igualita a Jennifer Aniston, pero no tengo a un Brad Pitt» Mientras cenaban, fueron hablando de sus casas. En cierto momento, Elisabeth comentó que en alguna ocasión la habían dicho que se parecía a Jenifer Aniston: » Me dicen que soy igualita a Jennifer Aniston, pero no tengo a un Brad Pitt «. Ernesto, tras las cámaras, fue bastante sincero: «No se parece, pero si ella lo piensa así y lo ve bien, no veo problema», comentó.

Sobre sus gustos, volvió a remarcar la figura del presentador. «Me gustan los hombres clásicos, Richard Gere ha sido el amor de toda mi vida, de joven, de menos joven… Carlos Sobera no debería estar en la puerta porque desmerece a cualquiera «, explicó en cierto momento. Ernesto, entretanto, se sentía bastante molesto porque no dejaba de interrumpirle.

Entre una cosa y otra, no se sintió cómodo. » No me gusta nada de ella: su comportamiento, su no saber estar en un sitio, su aspecto… «, declaró, y por eso mismo consideró que lo adecuado era pagar entre los dos. «En otra situación, por ser un caballero… Pero no quiero ser falso. No me gusta ni como amiga ni como amor», declaró, siendo este el motivo por el cual consideró que no era adecuado pagar él la cena, sino entre ambos.

De hecho, cuando Eli dijo que se había «comprado unos tangas que me aprietan y uno lo tuve que cortar, este pensaba que era más holgado, pero me aprieta tanto que se me está abriendo el culo «, se mostró muy contrariado.

Cuando se enfrentaron a la decisión final, ambos coincidieron en que no era lo adecuado. Hubo, incluso, cierto encontronazo cuando ella dijo que «no» porque le tocaba «buscar lo mejor». Ernesto entendió que, por lo tanto, » él estaba por lo bajo «. Eli lo desmintió, diciendo que eso había sido «en el pasado», pero a Ernesto le siguió sentando mal.

