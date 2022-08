Elezioni: Sereni in Argentina presenta candidati Pd

Entornointeligente.com /

ROMA. – Marina Sereni si è recata in Argentina per presentare i candidati Pd nel Paese latinoamericano. «È stata una visita intensa, interessantissima – ha detto – per il Partito Democratico l’Argentina è un Paese con il quale l’Italia può e deve consolidare e rilanciare le già eccellenti relazioni bilaterali, facendo anche leva su una comunità di connazionali ricca di talenti e competenze e perfettamente integrata nella vita economica, civile, sociale e politica del Paese. Questo è il messaggio che ho voluto innanzitutto trasmettere negli incontri politici di questi giorni».

Nel corso della visita, l’esponente dem ha, tra gli altri, incontrato il Ministro della Difesa Jorge Taiana, responsabile Esteri del Partito Justicialista, il Deputato Nazionale e Presidente della Commissione Esteri della Camera Eduardo Valdes, il Legislatore della città di Buenos Aires Juan Manuel Valdes, la Deputata nazionale e Presidente del Partito Socialista Monica Fein, la Deputata del Mercosur Lilia Puig, e il Presidente della Fondazione Alem dell’Unione Civica Radical Agustin Campero. «Con tutti gli esponenti politici e sindacali che abbiamo incontrato in questi giorni – ha detto ancora Sereni – ho avuto modo di evidenziare i valori e gli obiettivi che il Pd e il centrosinistra stanno portando in questa campagna elettorale: lotta alle diseguaglianze, sostegno al mondo del lavoro e delle imprese, sviluppo sostenibile e accelerazione della transizione energetica ed ecologica, difesa ed affermazione dei diritti civili contro ogni discriminazione, impegno per un’Europa più forte capace di collaborare e dialogare con i Paesi dell’America Latina per un ordine mondiale pacifico e più equilibrato, a partire dalla condanna senza ambiguità della aggressione russa ai danni dell’Ucraina».

La visita della vice ministra agli Esteri si è conclusa con un incontro al Circolo Italia di Buenos Aires in cui si sono presentati i candidati: per il Senato Mario Sebastiani, medico dell’Ospedale italiano di Buenos Aires; per la Camera Salvatore Finocchiaro, funzionario pubblico a Rosario impegnato nell’associazionismo, e Fabio Porta, «oggi Senatore, da anni impegnato a dare rappresentanza e risposte concrete, ai bisogni dei nostri connazionali in Brasile e in tutta la circoscrizione dell’America Meridionale» ha concluso Sereni.

