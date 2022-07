Elezioni, Confindustria: ai partiti proposte in 18 punti

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Diciotto punti di proposte e misure con «le priorità per il governo capace di riforme incisive, stabilità finanziaria e coesione sociale». E’ quanto chiede ai partiti, in vista delle prossime elezioni, Confindustria in un documento interno, anticipato dal quotidiano La Stampa, e che sarà poi messo a punto definitivamente più avanti. In cima al dossier, sottolinea il quotidiano, la visione di Confindustria che resta saldamente ancorata alla scelta europea e a quella Occidentale della Nato».

Inoltre si rileva come «all’Italia serva una finanza pubblica che non torni a essere a rischio, un rigido controllo del debito pubblico, dopo che negli ultimi 10 anni governi di vario orientamento politico l’hanno portato al 150%». Inoltre è necessaria «una nuova stagione di riforme, incisive, per dare risposta al crescere della povertà e del disagio sociale».

Occorre quindi rivedere l’Ires e cancellare l’Irap, il welfare e le politiche attive del lavoro, compreso il reddito di cittadinanza. Gli industriali bocciano il salario minimo e il fenomeno del lavoro povero, il quaòe»va affrontato contrastando il dumping contrattuale ed estendendo l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di riferimento per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e adeguati livelli retributivi». (ANSA).

