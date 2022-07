Elezioni, Boccia: Pd contro no Meloni ad aborto e nozze civili

Entornointeligente.com /

(ANSA) – NAPOLI, 30 LUG – «Noi del Pd siamo in campo a Napoli e in tutta Italia per opporci al partito di destra, collocato in un perimetro internazionale ue deliberatamente antieuropeo. Non voglio immaginare che in Italia la destra torni a discutere di diritti come l’aborto, i matrimoni civili, sono diritti della nostra vita quotidiana senza guardare al passato». Lo ha detto Francesco Boccia, membro della segreteria nazionale Pd e commissario del Pd della Campania, al termine della riunione della direzione di Napoli per l’approvazione avvenuta dei candidati.

«Vorrei sapere da Meloni – ha detto – se la sua idea dell’Italia la fa tornare indietro su questo, per non parlare della collocazione internazionale. Siamo prima di tutto europeisti, l’Italia è al centro dell’Ue nel processo dal 2019 portato avanti dal Pd. Lei invece si è paragonata a Le Pen e Orban. Il centrodestra ora in Italia non esiste più, Berlusconi è ostaggio di un piccolo gruppo di sostegno, perché ormai sono andati via tutti quelli della prima ora da Forza Italia. Salvini è in calo, quindi esiste solo la destra. Pensiamo quindi a modelli di società diverse, noi lavoriamo per l’alleanza con progressisti e riformisti e pensiamo di vincere su temi alternativi contro la destra».

Boccia sottolinea che l’apertura del Pd nazionale è anche sui problemi territoriali: «Lunedì molti sindaci del Pd – ha spiegato a Napoli – incontrano il segretario Letta e faranno a lui proposte cominciando dal trasporto gratuito, ma anche su iniziative per passi avanti nell’ambiente. In questa campagna elettorale noi saremo netti, senza fare sconti, facendolo giorno per giorno per strada, sapendo che al mare ci va chi può, ma in città resta tanta gente che pensa sui suoi problemi e sulla sua decisione». (ANSA).

