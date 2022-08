Elezioni, Berlusconi: ritornerà il ministero Italiani nel mondo

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – «Troppo spesso l’Italia è stata una madre distratta verso quei suoi figli lontani, che sono orgogliosi di essere e sentirsi italiani. Verso di loro abbiamo un debito morale che il nostro governo saprà onorare. Anche per questo torneremo ad istituire, come esisteva nei miei governi, il Ministero per gli Italiani nel mondo». Lo afferma Silvio Berlusconi in una intervista a «La voce di New York», lanciando alcune altre proposte su esenzione Imu, assistenza sanitaria «a partire dal medico di base quando si trovano in Italia» e «devono poter riacquisire con facilità la cittadinanza italiana eventualmente perduta prima del 1992». (ANSA).

