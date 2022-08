Elezioni 2022 all’estero: tanti candidati a così pochi scranni

Entornointeligente.com /

MADRID – Quello del 25 settembre sarà, tutto sommato, un voto storico. Infatti, dalle urne uscirà un Parlamento meno affollato. O, per dirlo in altre parole, più «small». Infatti, la Riforma Costituzionale ha ridotto di un 30 per cento il numero dei parlamentari. Così, la Camera dei deputati passerà da 630 a 400 eletti e il Senato da 315 a 200. Si voterà, quindi, 600 parlamentari ai quali, poi, si aggiungeranno i senatori «a vita». Altra conseguenza immediata della Riforma Costituzionale sarà la riduzione del numero delle commissioni permanenti e l’accorpamento di alcune di esse.

Il 25 settembre, chiusi i seggi, gli italiani sapranno quale saranno le sorti dell’Italia. Conosceranno gli orientamenti del nuovo Governo in materia politica, economica, sociale e diplomatica. Ed anche quale sarà il suo atteggiamento nei confronti dell’emigrazione in generale e della nostra in particolare. Di riflesso, anche quello verso i giovani figli o nipoti d’italiani nati all’estero ai quali, per circostanze prettamente burocratiche, è talvolta negata la cittadinanza.

In Italia i seggi si chiuderanno il 25 settembre. Ma non all’estero, dove si voterà per corrispondenza. La busta con le schede elettorali dovranno giungere al Consolato di riferimento non oltre il 22 settembre alle ore 16.

Dal 7 settembre, i consolati invieranno ai connazionali residenti nelle rispettive circoscrizioni, il plico elettorale. Questo conterrà le schede elettorali, una busta piccola in cui inserire le schede votate e una busta grande preaffrancata in cui inserire la busta piccola. Nel plico elettorale i connazionali incontreranno anche la lista dei candidati della Circoscrizione Elettorale, il certificato elettorale e le istruzioni di voto. Qualora non dovesse ricevere il plico, il connazionale potrà farne richiesta al Consolato entro l’11 settembre. L’operazione di voto risulta più semplice di quello che sembra.

Gli italiani all’estero potranno eleggere 8 deputati: 3 nella Circoscrizione Europa, due nella Circoscrizione America Settentrionale e Centrale, due nella Circoscrizione America Meridionale; e uno nella Circoscrizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. E quattro senatori, uno per ogni Circoscrizione. Insomma, per i nostri aspiranti a parlamentari sarà assai arduo realizzare una campagna elettorale in così poco tempo e in circoscrizioni tanto estese quanto il continente di riferimento. Sarà poi ancora più difficile, una volta eletti, mantenere i contatti con i connazionali per conoscere le loro problematiche, diverse da paese a paese, e farsene eco se non in Parlamento almeno in seno al proprio partito.

Di seguito le liste dei candidati nelle Circoscrizioni Estere pervenute al nostro Giornale.

Centrodestra

Camera dei Deputati

Europa: Giuseppe Arnone, Simone Billi, Antonio Cenini, Elia Rossi, Giuseppe Stabile, Stefano Giuseppe Ticozzelli

America Settentrionale e Centrale: Andrea Di Giuseppe; Federico Felli, Angela Nissoli detta Fucsia detta Fitzgerald, Antonio Zara

America Meridionale: Francesca De Natale Sifola Galiani, Vito De Palma, Luis Roberto Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Andrea Dorini

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Giuseppe Joe Cossari; Rocca Papapietro

Senato

Europa: Luigi Billè, Alessandro Zehenter

America Settentrionale e Centrale: Vincenzo Arcobelli, Isabella Olivieri

America Meridionale: Marcelo Bomrand, Emerson Fittipaldi, Enrico Nan, Michele Grigoletti

Centrosinistra

Camera dei Deputati

Europa: Toni Ricciardi, Mariza Antonietta Giuditta Bafile, Nadia Buttini, Di Fazio, Federico Quadrelli

America Settentrionale e Centrale: Christian Diego Di Sanzo, Gianluca Galletto, Michela Di Marco, Vera Rosati

America Meridionale: Antonella Irene Pinto, Fabio Porta, Salvador Finocchiaro, Filomena Antonietta Narducci

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Nicola Carè, Antonio Amatulli

Senato

Europa: Andrea Crisanti, Michele Schiavone

America Settentrionale e Centrale: Francesca La Marca, Francesco Nesticò

America Meridionale: Mario Aldo Sebastiani; Andrea Angelo Matarazzo; Francesco Giacobbe

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Sandro Fratini

Alleanza Verdi e Sinistra

Camera dei Deputati

Europa: Benedetta Scuderi, David Checchi, Elisa Fiorucci, Mattia Lento, Elisa Siragusa, Francesco Muscau

+Europa

Camera dei Deputati

Europa: Antonino Barbera Mazzola, Benedetta Dentamar, Maurizio D’Ercoli, Maria Jesus Grana Gonzales, Angelo Di Pietro

Movimento 5 Stelle

Camera dei Deputati

Europa: Marcello Pilato, Diego Renzi, Piergiuseppe Pusceddu, Federica Onori, Salvatore La Barbera, Simone Ciliani

America Settentrionale e Centrale: Jonas Di Gregorio Iaffaldano, Giovanni Evangelista, Clirime Ibrahimllari, Paola Pegoraro

America Meridionale: Thiago Troccoli De Almeida, Valentina Pococacio, Alessandro Fama, Giancarlo Colella

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Veronica Olivetto, Carmelo Lopis

Senato

Europa: Andrea Bardin, Balbi

America Settentrionale e Centrale: Anna Fumagalli, Virginia Baglione, Ivana Mainenti

America Meridionale: Vincenzo Garruti

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Clorinda Altrocchi, Lorenzo Cola

Italia Viva – Azione

Camera dei Deputati

Europa: Massimo Ungaro, Laura Garavini, Tatiana Gaudimonte, Barbara Gallino, Giovanni Pacialeo, Emanuela Rossini

America Settentrionale e Centrale: Francesco Cacchioli, Claudio Vignola, Vincenzo Pascale

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Rossana Di Bianco, Sabrina De Rosa

Senato

Europa: Alice De Santis, Tipu Golam

America Settentrionale e Centrale: Daniele Severi Bruni, Michele Auriemma

America Meridionale: Marcelo Luis Roland Zovico, Vincenzo Di Martino

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Emanuele Esposito, Federico Berchi

MAIE

Camera dei Deputati

America Settentrionale e Centrale: Angelo Viro, Giuseppe Canciani, Ciro Moriello, Paolo Caprieti.

America Meridionale: Claudio Zin, Luis Molossi, Nello Collevecchio, Franco Tirelli.

Senato

America Settentrionale e Centrale: Enzo Ordoguardi, Antonio Vespa

America Meridionale: Mario Borghese, Luciana Laspro

