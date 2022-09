Elevan caso de Marcel Hernández a Casación

Entornointeligente.com /

La Fiscalía elevó a la Sala Tercera el caso de Marcel Hernández, futbolista del Club Sport Cartaginés, por los delitos de violaciones y relaciones sexuales impropias contra una menor de edad en 2018.

DIARIO EXTRA consultó al Ministerio Público por el caso, informaron que presentaron el recurso de casación y están a la espera de que la Sala resuelva. Trascendió que los magistrados darían a conocer la resolución en 2023.

Esta es la última instancia que determinará la situación jurídica del jugador.

El Periódico del Pueblo conversó Raymundo Pérez, abogado del deportista, quien aseguró que es una herramienta de la Fiscalía «y tienen derecho a usarla, para eso está, no se les puede reprochar nada al respecto.

Yo creo que desde otro ámbito deben aceptar que ya hubo dos sobreseimientos y una absolución (…) solo es una persona que está obcecada en que a Marcel no le den la razón».

Añadió que esta nueva acción del Ministerio Público al jugador «lo incomoda y lo desagrada, y se pregunta cómo es que no han logrado aceptar la derrota, o bueno, desde la parte técnica cómo no aceptan que la tesis que tienen no se logra confirmar».

ABSUELTO

En febrero de este año el cubano fue absuelto, según determinó el Tribunal Penal de Cartago.

En aquel momento la Fiscalía Adjunta de Cartago solicitó 4 años de prisión contra Hernández por dos cargos de relaciones sexuales en perjuicio de una menor de edad, ya que la fiscala Karolina Martínez Solano manifestó que, con la evidencia analizada por la perita, se determinó que los delitos de violación no se le podían imputar, ya que la relación fue consensuada.

Sin embargo, el delito se imputaría porque hubo una relación impropia al mantener relaciones sexuales con una menor a la que le llevaba 13 años de diferencia.

Por esta razón Martínez en sus conclusiones pidió a los jueces del Tribunal Penal que absolvieran al imputado de los cuatro delitos de violación y solo se le impusieran 4 años de cárcel por los dos casos de presuntas relaciones sexuales impropias.

PERIODISTA: Yiren Altamirano Bolaños

EMAIL: [email protected]

Sábado 24 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

