Eles não escolhem só uma pessoa para amar. Deixaram a monogamia e isso «é libertador»

Entornointeligente.com /

Se o amor épico de Romeu e Julieta — e a morte como uma ideia mais fácil de suportar do que a vida sem a «cara metade» —, não fosse suficiente para nos convencer a procurar a aclamada alma gémea, sobrava um vastíssimo rol de outras opções: a Bela Adormecida que acorda com o beijo do príncipe; Jack que se sacrifica para salvar Rose; Blimunda que é Sete-Luas num reverso perfeito dos Sete-Sóis de Baltasar. E, já agora, o próprio Sol e a Lua, a noite e o dia, o calor e o frio, o Yin e Yang — o par como equilíbrio. E, claro, qualquer música que esteja a passar na rádio neste momento.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com