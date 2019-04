Elena Poniatowska dijo que la acusación contra Armando Vega Gil es falsa y consideró que el movimiento #Metoo llegó demasiado lejos

Entornointeligente.com / La escritora y periodista Elena Poniatowska hablo sobre el movimiento MeToo (Foto: Cuartoscuro) La escritora mexicana Elena Poniatowska relacionó este miércoles el movimiento #Metoo con la muerte del músico Armando Vega Gil y advirtió que el fenómeno “se pasa de tueste”, expresión que viene a referir que el movimiento está siendo excesivo. En Twitter, la autora señaló que acusaciones de acoso sexual ” a tontas y locas pueden lastimar el buen nombre de un hombre perfectamente honesto”, refiriéndose al bajista de la agrupación Botellita de Jerez , quien presuntamente se suicidó el lunes a raíz de una denuncia en su contra. En su publicación explicó que, aunque ella es feminista, le duele el suicidio de Vega , relacionado con una denuncia anónima de un supuesto acoso sexual del bajista a una niña de 13 años. La acusación de acoso sexual a tontas y a locas puede lastimar el buen nombre de un hombre perfectamente honesto. Soy feminista pero me duele mucho el suicidio de Armando Vega Gil por una denuncia anónima. — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) April 3, 2019 La escritora citó también en uno de sus tuits a la feminista Marta Lamas , quien dijo, tiene razón “al decir que nos equivocamos al dar cabida a denuncias anónimas y aseguró que el movimiento #Metoo ha llegado demasiado lejos “y se pasa de tueste”. Tiene razón Jesusa Rodríguez, en el caso del suicidio de Armando Vega Gil, bajista del grupo Botellita de jerez, todos somos animalitos. — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) April 3, 2019 Aseguró que la acusación que provocó el suicidio de Vega Gil es falsa y citó al músico, quien había manifestado que era correcto que ” las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie”. Armando Vega Gil del grupo de rock Botellita de Jerez se suicidó a raíz de una acusación falsa y dijo que ya nadie lo iba a dejar en paz, Armando Vega Gil había escrito;”Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie”. — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) April 3, 2019 El tema del acoso sexual a mujeres mexicanas ha llegado también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , quien por la mañana se pronunció al respecto y llamó a ” no ocultar nada “. “Es un buen tema a tratar (…) es delicado, pero no podemos ocultar nada , hay que ventilar todo”, aseveró el mandatario. El #MeToo internacional El movimiento #Metoo apareció con fuerza en el país a mediados de marzo luego de que mujeres trabajadoras del mundo de la música, la literatura y el periodismo denunciaran casos de abuso por parte de los hombres. Van las cuentas que tengo ubicadas del #MeToo : @MeTooEscritores @MeTooCineMx @PeriodistasPUM @MeTooCreativos @metoomusicamx @MeTooFotografos @metooartesmx @MeTooEmpresario @metootechmx @MeTooAbogadosMx @MeTooMedicina @MeTooActivista1 @metootuiteros @metooteatromx — Fernanda Dudette (@Le_Dudette) March 25, 2019 Desde el pasado 21 de marzo, la comunicadora Ana Ge denunció a través de su cuenta de Twitter que ” un hombre poderoso del círculo literario”, a quien después identificó como Herson Barona , había manipulado, embarazado y abandonado a más de 10 mujeres . Fue a partir de esta acusación que en dicha red social muchas mujeres se animaron a denunciar diversos casos, utilizando el #MeToo que surgió a finales de 2017 en Estados Unidos para denunciar acoso y abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein. Las denuncias impactaron en el mundo cultural y llevaron al suicidio del bajista de la banda mexicana Botellita de Jerez, Armando Vega Gil quien además era escritor de libros juveniles e infantiles . El músico se suicidó tras las acusaciones (Foto: Archivo) A un día de que prestunamente se suicidara, surgió una nueva cuenta de Twitter para denunciar las agresiones sexuales que viven los hombres en México, abriendo oficialmente el movimiento #MeTooHombres. “¡Hola! debido al daño que ha causado la cuenta @metoomusicamx, hemos pensado que hay que nivelar las cosas. Todos los hombres que hayan recibido acoso DM”, dice el perfil de @MeTooMenPower . Su aparición desató las críticas de cientos de cibernautas, que los catalogaron de misóginos e “idiotas sin empatía”. Con información de EFE TEMAS RELACIONADOS #MeToo #MeTooMúsicosMexicanos acoso sexual Armando Vega-Gil Botellita de Jerez Elena PoniatowskaLINK ORIGINAL: Infobae

