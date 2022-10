Entornointeligente.com /

Eleitores relatam mais de 4 horas de espera em fila para votar em Teresina Outro eleitor chegou a ir embora, adiando o voto para o turno da tarde, ao chegar ao local de votação. O Tribunal Regional Eleitoral foi procurado e ainda não se pronunciou sobre a situação. Por g1 PI

02/10/2022 13h00 Atualizado 02/10/2022

Eleições 2022 no Piauí: eleitores comparecem para votar e enfrentam longas filas

Eleitores relataram até quatro horas de espera para conseguir votar em Teresina . Nos locais de votação, o g1 flagrou longas filas e muita espera, mas apurou que não houve problemas no procedimento do voto, apenas uma demora maior no tempo de votação. O Tribunal Regional Eleitoral foi procurado e ainda não se pronunciou sobre a situação.

Sydalia de Macedo reclamou da demora na votação na seção em que vai votar. Ela chegou ao colégio Elias Ximenes por volta das 8h40 e até as 12h45 não tinha conseguido entrar na sala.

«Tem bem umas cinquenta pessoa aí na minha frente. Eu nem tomei café, tô aqui desde 8h30, e a gente vai ali reclamar e ninguém diz nada pra gente», reclamou ela.

Segundo as fiscais da seção em que Sydalia vota, a votação segue o ritmo normal e não foi relatado nenhum problema com a urna usada.

O profissional de educação física João Batista adiou seu voto depois de chegar ao local de votação, a escola municipal José Camilo da Silveira Filho, Zona Leste da capital, devido à longa espera.

Ele chegou por volta de meio-dia e decidiu voltar mais tarde para tentar evitar a longa fila que já estava formada.

O candidato Rafael Fonteles (PT) esperou duas horas para votar. Ele chegou às 10h à fila de votação, mas só votou por volta de meio dia. Ele preferiu não utilizar o direito de prioridade ao votar, por ser candidato, garantido pela legislação eleitoral.

«Segui o que é normal, como cidadão comum que sou. Ser candidato não tira essa realidade. Enfrentei a fila normal como deve ser de todo cidadão», disse.

Nos locais, o g1 apurou que não houve problemas nas seções, nem na hora da entrada dos eleitores ou com as urnas. Apenas o tempo de votação estava maior que nos anos anteriores, conforme relatado pelos eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral foi procurado e ainda não se pronunciou sobre a situação.

