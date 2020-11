Representante de movimento conspiracionista na Câmara 4 de 10 Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia — Foto: Elijah Nouvelage/Reuters Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia — Foto: Elijah Nouvelage/Reuters O Congresso também deverá receber pela primeira vez uma representante do grupo conspiracionista QAnon. Segundo a imprensa americana, a candidata republicana Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Eleição para o Congresso dos EUA: veja o que indicam as projeções Disputa pelo Senado, hoje controlado pelos republicanos, está empatada em 47 a 47 – há 6 cadeiras ainda em disputa. Na Câmara, dados indicam vantagem para democratas, que já têm maioria. Veja o que já se sabe sobre apuração e alguns dos candidatos já eleitos. Por G1

04/11/2020 14h12 Atualizado 2020-11-04T17:38:57.609Z

Assim como acontece com a eleição presidencial, a apuração dos votos para Câmara e no Senado americanos ainda não está está concluída. As projeções da Associated Press (AP) indicavam, por volta das 12h desta quarta-feira (4), empate no Senado e a manutenção da maioria democrata na Câmara.

Acompanhe a apuração em tempo real AO VIVO: EUA amanhecem sob impasse

No Senado, projeções da AP apontavam um empate de 47 a 47, com republicanos liderando em 5 das 6 vagas ainda indefinidas. Atualmente, os republicanos têm 53 das 100 cadeiras. Veja o resultado parcial das eleições deste ano no gráfico abaixo:

1 de 10 Projeção de apuração dos votos para o Senado americano por volta das 12h, segundo a Associated Press — Foto: Arte/G1 Projeção de apuração dos votos para o Senado americano por volta das 12h, segundo a Associated Press — Foto: Arte/G1

Na Câmara, os democratas, que têm hoje 233 cadeiras (total 435) e controlam a casa, garantiram 192 vagas até aqui, ante 185 dos republicanos. Há outras 58 indefinidas. Veja no gráfico:

2 de 10 Projeção de apuração dos votos da Câmara dos Representantes por volta das 12h, segundo a Associated Press — Foto: Arte/G1 Projeção de apuração dos votos da Câmara dos Representantes por volta das 12h, segundo a Associated Press — Foto: Arte/G1

Apesar da indefinição, alguns pontos na corrida por lugares no Congresso já estão definidos, segundo a projeção da AP, como a eleição da primeira senadora transgênero e o mais jovem congressista.

Veja, abaixo, alguns candidatos eleitos, segundo projeção:

1ª senadora transgênero

3 de 10 A agora senadora por Delaware Sarah McBride, após votar na eleição de 3 de novembro — Foto: Reprodução/Twitter/Sarah McBride A agora senadora por Delaware Sarah McBride, após votar na eleição de 3 de novembro — Foto: Reprodução/Twitter/Sarah McBride

Os EUA terão, a partir de janeiro de 2021, sua primeira senadora transgênero na história. A democrata Sarah McBride conquistou o assento do primeiro distrito de Delaware , derrotando seu oponente republicano, Steven Washington: 86% a 14%.

McBride, de 30 anos, foi também a primeira estagiária transgênero da Casa Branca, em 2012, durante o mandato de Barack Obama.

Representante de movimento conspiracionista na Câmara

4 de 10 Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia — Foto: Elijah Nouvelage/Reuters Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia — Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

O Congresso também deverá receber pela primeira vez uma representante do grupo conspiracionista QAnon. Segundo a imprensa americana, a candidata republicana Marjorie Taylor Greene foi eleita pelo estado da Geórgia .

Os QAnon emergiram nos últimos anos em volta da ideia de que existiria uma rede de pedófilos e satanistas infiltrada no governo, no mercado e na mídia tentando derrubar o atual presidente Donald Trump.

'Esquadrão progressista' se reelege na Câmara

5 de 10 Alexandria Ocasio-Cortez discursa em NY — Foto: Andrew Kelly/Reuters Alexandria Ocasio-Cortez discursa em NY — Foto: Andrew Kelly/Reuters

A deputada de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, conhecida como AOC, e suas colegas — no que tem sido chamado de “esquadrão progressista” — mantiveram seus lugares no Congresso.

Além de AOC, Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) e Rashida Tlaib (Michigan) foram reeleitas com folga.

O grupo defende pautas como proteção do meio ambiente e saúde igualitária para todos os americanos, com voz ativa na oposição à Trump.

6 de 10 Cori Bush é uma das candidatas de uma nova geração de políticos negros progressistas, que deve ser eleita para o Congresso americano — Foto: Reprodução/Instagram Cori Bush é uma das candidatas de uma nova geração de políticos negros progressistas, que deve ser eleita para o Congresso americano — Foto: Reprodução/Instagram

Em um ano marcado por protestos contra o racismo, uma nova geração de congressistas engajados no movimento negro também foi eleita.

Quatro candidatos negros democratas já têm vagas praticamente garantidas na Câmara: Cori Bush, Mondaire Jones, Jamaal Bowman e Ritchie Torres. Além deles, Raphael Warnock está avançando para um segundo turno em janeiro, para ocupar uma das cadeiras do Senado.

O mais jovem congressista

7 de 10 Madison Cawthorn se tornará o mais jovem congressista americano, segundo projeção da CNN — Foto: Reprodução/Instagram Madison Cawthorn se tornará o mais jovem congressista americano, segundo projeção da CNN — Foto: Reprodução/Instagram

Aos 25 anos, Madison Cawthorn se tornará o membro mais jovem do Congresso americano na história moderna, segundo a projeção da Associated Press. A expectativa é que o deputado republicano vença o democrata Moe Davis pelo 11º distrito congressional da Carolina do Norte.

Cawthorn, um conservador ferrenho, obteve uma surpreendente vitória nas primárias eleitorais sobre um candidato apoiado pelo presidente Donald Trump. Como congressista mais novo, ele toma para si uma marca que era de Ocasio-Cortez, eleita em 2018 aos 29 anos.

Ex-astronauta assume lugar no Senado

8 de 10 Mark Kelly em foto oficial da Nasa — Foto: Nasa Mark Kelly em foto oficial da Nasa — Foto: Nasa

Também já se sabe que um ex-astronauta vai assumir um lugar no Senado. O democrata Mark Kelly venceu a senadora republicana e ex-piloto militar Martha McSally no Arizona, de acordo com a Fox News e o New York Times.

Joni Ernst é reeleita no Senado

9 de 10 A senadora Joni Ernst durante uma conferência em Maryland, em março de 2016 — Foto: Gary Cameron//Reuters A senadora Joni Ernst durante uma conferência em Maryland, em março de 2016 — Foto: Gary Cameron//Reuters

Uma das mulheres no mais alto escalão da política republicana, Joni Ernst garantiu seu lugar no Senado mais uma vez. Ela venceu Theresa Greenfield, segundo a Associated Press. É uma derrota importante para o Partido Democrata, que tenta assumir a maioria na Casa.

Candidato que morreu de Covid-19 é eleito na Câmara

10 de 10 David Andahl morreu de Covid-19 em outubro, mas foi eleito para a Câmara pela Dakota do Norte — Foto: Reprodução/Facebook David Andahl morreu de Covid-19 em outubro, mas foi eleito para a Câmara pela Dakota do Norte — Foto: Reprodução/Facebook

O fazendeiro David Andahl morreu de Covid-19 no início de outubro . Mesmo assim, foi eleito para a Câmara nesta terça, pela Dakota do Norte, segundo o “The Washington Post”. Agora, o Partido Republicano precisará indicar outro nome para a vaga.

