Eleições: veja quem são os pré-candidatos aos governos dos 26 estados e do DF

16/07/2022 04h00 Atualizado 16/07/2022

1 de 1 Eleição de outubro definirá novos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente — Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Eleição de outubro definirá novos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente — Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O Brasil tem mais de 200 pré-candidatos aos governos dos 26 estados e do Distrito Federal para a eleição de outubro. Nesta quarta-feira (20), o Tribunal Superior Eleitoral inicia o registro oficial das candidaturas.

Os desafios para os palanques de Bolsonaro, Lula e Ciro nos estados

O número oficial depende da oficialização das candidaturas, que vão até o dia 15 de agosto. Em 2 de outubro será realizado o 1º turno da disputa, com possibilidade de 2º turno no dia 30 de mesmo mês para os cargos de governadores e presidente da República — caso os mais votados não superem 50% dos votos válidos.

Veja no mapa quem são os pré-candidatos nos estados:

Os estados com mais disputa são Pernambuco e Rio Grande do Sul, com 11políticos entre os pré-candidatos. Depois aparecem Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo com dez postulantes cada.

Eleição de 2022 terá campanha mais curta desde 1994

Há políticos conhecidos nacionalmente que pleiteiam o comando do poder Executivo estadual: o ex-presidente Fernando Collor concorrerá em Alagoas, já os ex-ministros do governo Bolsonaro Tarcísio de Freitas e João Roma disputam em São Paulo e Bahia, respectivamente.

Ainda há ex-governadores que buscam nesta eleição retomar o posto que já ocuparam no passado.

Confira na lista abaixo os nomes de todos os pré-candidatos aos governos estaduais:

Entre os pré-candidatos, a profissão comum é a de professor, com ao menos 44 representantes, seguida por advogado, de pelo menos 35. Depois aparecem os empresários, comunicadores e, dentre os nomes ventilados até aqui, 11 se identificam como policiais (civil, militar ou federal — ainda há dois bombeiros e dois militares das Forças Armadas na lista).

Eleições: quais cargos estão em disputa

Os números podem sofrer alteração conforme os partidos oficializem os registros à Justiça eleitoral. Em 2018, a eleição aos governos estaduais teve 196 candidatos registrados oficialmente . Rio de Janeiro e São Paulo lideraram a lista, com 12 nomes cada um.

Além de governadores, a eleição de 2022 definirá os próximos deputados estaduais, deputados federais, senadores (um por estado) e presidente da República.

