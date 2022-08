Entornointeligente.com /

Eleições Fantástico Isolado em ilha Juiz acusado de assédio Circuito sertanejo Eleições: veja quem são os candidatos aos governos dos 26 estados e do DF Prazo para registro das candidaturas acabou nesta segunda-feira (15). País tem mais de 210 políticos em busca da eleição para o poder Executivo estadual. Por g1

16/08/2022 00h01 Atualizado 16/08/2022

1 de 1 Eleição de outubro definirá novos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente — Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Eleição de outubro definirá novos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente — Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O Brasil tem mais de 210 candidatos aos governos dos 26 estados e do Distrito Federal para a eleição de outubro. Nesta segunda-feira (15), o Tribunal Superior Eleitoral encerrou o prazo para registro oficial das candidaturas.

Eleições 2022: quem são os candidatos à Presidência da República

Em 2 de outubro será realizado o 1º turno da disputa, com possibilidade de 2º turno no dia 30 de mesmo mês para os cargos de governadores e presidente da República — caso os mais votados não superem 50% dos votos válidos.

Veja no mapa quem são os pré-candidatos nos estados:

Os estados com mais disputa são Pernambuco e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, com 11políticos entre os candidatos. Depois aparecem Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo com dez postulantes cada.

Eleição de 2022 terá campanha mais curta desde 1994

Há políticos conhecidos nacionalmente que pleiteiam o comando do poder Executivo estadual: o ex-presidente Fernando Collor concorrerá em Alagoas, já os ex-ministros do governo Bolsonaro Tarcísio de Freitas e João Roma disputam em São Paulo e Bahia, respectivamente.

Ainda há ex-governadores que buscam nesta eleição retomar o posto que já ocuparam no passado.

Confira na lista abaixo os nomes de todos os pré-candidatos aos governos estaduais:

Em 2018, a eleição aos governos estaduais teve 196 candidatos registrados oficialmente . Rio de Janeiro e São Paulo lideraram a lista, com 12 nomes cada um.

Eleições: quais cargos estão em disputa

Além de governadores, a eleição de 2022 definirá os próximos deputados estaduais, deputados federais, senadores (um por estado) e presidente da República.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

