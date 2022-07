Eleições nas concelhias, limites nos mandatos e clube de política. A receita do PS de olho nas autárquicas

Entornointeligente.com /

A marcação das eleições para os órgãos concelhios (em Outubro) e distritais (em Novembro) do PS abre a porta a movimentações internas do partido com vista a futuros posicionamentos que têm no horizonte as eleições autárquicas de 2025 . E se é verdade que em muitas concelhias estas eleições não sejam determinantes para as escolhas autárquicas, uma vez que dentro de dois anos voltam a ser marcadas eleições para estes mesmos órgãos do partido, há, no entanto, casos em que a ida às urnas nos dias 7 e 8 de Outubro podem ditar novos protagonistas e esses, sim, já vão ter responsabilidades na escolha dos candidatos aos órgãos autárquicos.

