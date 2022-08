Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Mudança no WhatsApp Auxílio Brasil O que é o ICMS Olivia Newton-John Eleições: Fachin vota por manter públicos dados dos candidatos, mas limitar detalhes de patrimônio Presidente do TSE diz concordar com divulgação da indicação dos bens e do valor total, mas sem endereços e placas de veículos, por exemplo. Moraes pediu prazo extra e suspendeu julgamento. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

09/08/2022 20h50 Atualizado 09/08/2022

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral , ministro Edson Fachin , votou nesta terça-feira (9) para manter pública a maior parte dos dados de candidatos que vão disputar as eleições de outubro.

O ministro defendeu, no entanto, restringir um dos pontos considerados mais sensíveis pelos políticos: o detalhamento dos bens declarados à Justiça Eleitoral.

Fachin votou para que sejam divulgados a lista de bens e o valor declarado à Receita Federal, «dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de veículos ou qualquer outro dado pormenorizado».

A Corte Eleitoral começou a analisar nesta terça-feira a possibilidade de adequar a divulgação de dados de candidatos nas eleições às diretrizes de proteção de informações pessoais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados .

Os ministros julgam um processo administrativo em que um suplente de vereador de Guarulhos (SP) pediu a retirada de informações da plataforma. Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento.

Veja o patrimônio declarado ao TSE dos candidatos à Presidência até agora

O entendimento de Fachin

Relator do processo no TSE, o ministro concluiu que sobre os candidatos, podem ser divulgadas informações como fotos, nome completo, data de nascimento, gênero, cor/raça, estado civil, nacionalidade, grau de instrução, ocupação, partido, coligação ou federação.

Segundo Fachin, essa publicidade é importante porque alguns dados «são fundamentais à precisa identificação da pessoa candidata» e que «outros podem interferir na predileção do eleitorado por uma ou outra opção na urna».

«Nessa senda, dúvidas não ressaem quanto à vinculação da publicação dos dados pessoais à patente finalidade de informar o eleitorado e de garantia de transparência e integridade do processo eleitoral de registro de candidatura, em vista do que se faz necessária a sua difusão em meio ao eleitorado», afirmou no voto.

«Foto, nome completo, data de nascimento, gênero, cor/raça, estado civil, nacionalidade/naturalidade, grau de instrução, ocupação, partido político/coligação/federação pelo qual concorre são dados intrinsecamente relacionados ao cumprimento de dever de informação para com o eleitorado», completou.

Segundo o presente do TSE, «a disponibilização de informações de documento de identificação pessoal, de endereços residenciais, contatos telefônicos particulares e endereços de e-mail» extrapola o dever de transparência, «e pode gerar contexto de insegurança e vulnerabilidade àqueles cujos dados foram expostos, e até mesmo a seus familiares».

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com