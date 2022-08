Entornointeligente.com /

O panorama político está em mudança e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa o país desde a independência em 1975, dá sinais de perder popularidade, mas, mesmo assim, «a paisagem política extremamente desigual ainda favorece o partido no poder», lê-se num relatório do Instituto de Estudos de Segurança (ISS) da África do Sul sobre as eleições em Angola, publicado na quinta-feira.

