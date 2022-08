Entornointeligente.com /

Eleições 2022: saiba qual é a atual composição do Congresso Nacional e como ele representa o povo A menos de dois meses das eleições, o Jornal Hoje começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre a representatividade na política. Por Jornal Hoje

15/08/2022 15h14 Atualizado 15/08/2022

A menos de dois meses das eleições, o Jornal Hoje começa a exibir, nessa segunda-feira (15), uma série de reportagens especiais sobre a representatividade na política: como os diversos grupos, os diferentes pontos de vista da sociedade estão representados em todos os estágios de poder.

Na primeira reportagem da série, o JH mostra como está a atual composição do Congresso Nacional .

Num turno de trabalho, Gleiciano Pereira de Moura, motorista de ônibus, passa 14 vezes pelo Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. «Eu acho que devia ser um pouco melhor o que o pessoal faz aí dentro, né, que deveria eles dar uma atenção melhor para a população», diz Gleiciano.

1 de 3 Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O «pessoal» são os deputados e os senadores e o que eles fazem «aí dentro» são as leis que regem o país .

Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, foi secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados entre 2018 e início de 2021. Ele explica qual é o papel do parlamentar. «O papel do parlamentar é muito complexo e diverso. Vai desde tentar viabilizar recursos para a sua base, a participar da aprovação de leis, a tentar sugerir fiscalização de algumas ações do poder executivo que são mais críticas na visão dele. Então é um papel bastante complexo e diversificado».

Senadores e deputados são igualmente eleitos pelo voto popular, mas no dia-a-dia do Parlamento tem atribuições diferentes. Enquanto o Senado traduz as demandas dos estados, a Câmara representa os interesses do povo. A população elege seus representantes para que eles façam aquilo que não podem fazer por si próprios. Por isso a Câmara é considerada «a casa da representatividade».

«Representatividade é a proporção que existe na composição dos espaços políticos de grupos e de interesses que compõe a sociedade. Então, a gente diz que a política é mais representativa quanto mais ela espelha a pluralidade da sociedade, a complexidade da sociedade», explica Flávia Biroli, professora do Instituto de Ciência Política da UNB.

2 de 3 Sessão da Câmara — Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Sessão da Câmara — Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Na Câmara, dos 513 parlamentares, apenas 124 se declararam negras ou negros, o que corresponde a 24% do total. A grande maioria, 75%, é de brancos e brancas . No Senado, 18 dos 81 senadores e senadoras se definiram como negras ou negros. Isso é pouco mais de 22% do total da casa .

A formação por gênero também demonstra forte desequilíbrio. Na Câmara, foram eleitos para a atual legislatura 77 mulheres e 436 homens . No Senado, a atual composição começou a ser formar na eleição de 2014, quando um terço das cadeiras foi renovado. De lá para cá, 12 mulheres foram eleitas, contra 69 homens .

3 de 3 Senado — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

