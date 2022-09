Eleições 2022: Pedidos para voto em trânsito crescem 278% em relação a 2018; são 333 mil no 1º turno

Entornointeligente.com /

05/09/2022

O número de eleitores que pediu voto em trânsito para o primeiro turno das eleições deste ano cresceu 278% em relação a 2018. Foram 332,5 mil neste ano, ante 88 mil na disputa anterior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para um eventual segundo turno, foram 314,8 mil solicitações, enquanto em 2018 o número foi de 83,5 mil, um crescimento de 277%.

De acordo com o TSE, os eleitores ou as eleitoras ausentes do seu domicílio eleitoral tanto no 1º como no 2º turno que solicitaram a mudança poderão votar em qualquer capital ou em municípios com mais de 100 mil eleitores.

São Paulo lidera entre estados

Entre os estados, São Paulo aparece com o maior número de pedidos: 82 mil. Desses, 38 mil são paulistas que solicitaram votar fora do domicílio eleitoral, mas dentro do próprio estado. O restante, 44 mil, são eleitores de outros estados que pediram para votar em SP.

O Rio aparece em segundo lugar entre os estados com maior movimentação de eleitores. Mais de 30 mil eleitores pediram para votar fora do município de origem — 14 mil fluminenses e 16 mil de fora do estado.

Como funciona?

Quem estiver fora da cidade onde mora, mas dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, pode votar para todos os cinco cargos em disputa: deputado estadual, deputado federal, senador (um por unidade federativa), governador e presidente.

Já caso o eleitor esteja fora do estado de origem, poderá votar apenas para presidente da República. As pessoas inscritas no exterior, que estiverem em trânsito no Brasil, também só podem votar para o chefe do Executivo nacional.

O pedido de transferência temporária para votação em trânsito ocorreu entre 18 de julho e 18 de agosto de 2022.

Os locais de votação podem ser consultados neste link do TSE ou pelo aplicativo e-Título. A ferramenta está disponível nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS .

