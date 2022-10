Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Eleições 2022: Cidades brasileiras terão transporte público gratuito neste domingo (2); veja lista Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís estão entre os municípios que terão acesso livre ao transporte coletivo neste domingo (2), quando acontece o 1º turno das eleições de 2022. Por g1

02/10/2022 07h14 Atualizado 02/10/2022

1 de 1 Frota de ônibus de Boa Vista é ampliada durante o primeiro turno das Eleições 2022. — Foto: PMBV/Divulgação Frota de ônibus de Boa Vista é ampliada durante o primeiro turno das Eleições 2022. — Foto: PMBV/Divulgação

Ao menos 10 capitais brasileiras – Boa Vista , Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís – oferecerão transporte público com tarifa zero neste domingo (2) para facilitar a circulação dos eleitores

Na quinta-feira (29), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na mesma decisão em que determinou que o transporte público urbano seja mantido em níveis normais no domingo das eleições , rejeitou a gratuidade universal do serviço no país.

O ministro, no entanto, recomendou que as cidades que tiverem condições de oferecer o transporte público gratuitamente no dia das eleições o façam e que municípios que já ofereçam a gratuidade não interrompam a prática no domingo.

Veja cidades onde transporte público será gratuito neste domingo:

AMAPÁ

Macapá

Prefeitura oferece transporte gratuito apenas para mesários . Gratuidade será válida na zona urbana da cidade para aqueles voluntários que estiverem uniformizados. Aos demais passageiros, será cobrada tarifa social de R$ 1,85.

BAHIA

Salvador

Na sexta-feira, o prefeito soteropolitano, Bruno Reis (DEM) anunciou que a capital terá acesso gratuito aos ônibus municipais (convencionais e BRT) no domingo. As passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais, seguem com valores normais.

CEARÁ

Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou na sexta (1º) uma proposta apresentada pelo prefeito José Sarto (PDT) para que o garantir transporte público sem tarifa nos dias de votação , tanto no primeiro quanto no segundo turno.

A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça do Trabalho estabeleceu que domingo será feriado na cidade .

Sobral

Transporte público do município será gratuito para toda a população das 7h às 18h .

GOIÁS

Goiânia

A região metropolitana de Goiânia terá transporte público sem cobrança de tarifa até 23h .

MARANHÃO

Grande São Luís

No domingo, o transporte público em São Luís e em outras cidades da região metropolitana – São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar – terá passagem livre no domingo . A informação foi divulgada na quinta-feira pelo prefeito da capital, Eduardo Braide (Podemos).

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande

Prefeitura da capital oferecerá transporte gratuito para a população entre 5h e 18h de domingo (2) e também reforçará a frota durante o dia do 1º turno.

MINAS GERAIS

Grande BH

Na região da capital mineira , haverá transporte com tarifa zero nas cidades de Jaboticatubas , Nova Lima ,

Em Caeté, que tem transporte público desde 2021, os ônibus vão circular no domingo, dia em que normalmente o serviço não opera. São Joaquim de Bicas também tem transporte público gratuito e manterá a oferta no dia da votação.

Juiz de Fora

Margarida Salomão (PT), prefeita de Juiz de Fora , na Zona da Mata mineira, anunciou na sexta que os passageiros poderão viajar de graça nos ônibus da cidade entre 7h e 18h. O transporte vai funcionar com a mesma escala dos dias úteis.

Uberlândia

No Triângulo Mineiro, haverá transporte público com tarifa zero na cidade de Uberlândia , governada por Odelmo Leão (PP). A frota de ônibus também será reforçada no dia.

PARAÍBA

Campina Grande

A prefeitura de Campina Grande vai oferecer transporte gratuito no domingo , com serviço ficará disponível para passageiros das zonas urbana e rural da cidade. Para ter acesso gratuito aos ônibus no domingo, o usuário precisará apresentar o cartão Vale Buscard e o título de eleitor.

PARANÁ

Curitiba

Não haverá cobrança de passagem no transporte público de Curitiba no domingo , conforme anúncio da prefeitura comandada por Rafael Greca (PSD). A frota da capital paranaense também será reforçada e circulará em horário estendido.

Cascavel

Por decisão da Justiça Eleitoral, a prefeitura oferecerá serviço gratuito de transporte na zona rural de Cascavel no domingo.

Maringá

No norte do Paraná, a cidade de Maringá também vai adotar passe livre nos transportes públicos da cidade . Em nota, a prefeitura – atualmente ocupada por Ulisses Maia (PSD) – informou que será necessário apresentar RG ou título de eleitor para poder utilizar os ônibus.

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

Na capital fluminense, a prefeitura suspendeu a cobrança de passagens nos ônibus comuns e do BRT entre 6h e 20h do domingo. O decreto, do prefeito Eduardo Paes, foi anunciado em uma edição extra do Diário Oficial na quinta-feira (29) e valerá novamente caso haja segundo turno.

Angra dos Reis

A cidade do litoral sul do Rio de Janeiro vai oferecer transporte público gratuito neste domingo . As linhas de ônibus vão operar na mesma escala de horários dos dias úteis para atender aos eleitores.

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre

Em Porto Alegre , uma batalha judicial levou a diferentes decisões sobre o passe livre. na manhã deste sábado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) suspendeu decisão que havia determinado passe livre irrestrito. Com isso, volta a valer a medida anunciada pela prefeitura na última quinta-feira (29), de passe livre somente «aos necessitados» .

RONDÔNIA

Porto Velho

A prefeitura da capital liberou a frota completa de ônibus para circular no domingo com passe livre .

RORAIMA

Boa Vista

Capital do estado terá transporte gratuito para a população das 6h à meia-noite do domingo (2) . Para usar, não é necessário apresentar título de eleitor ou qualquer outro documento. Boa Vista também terá frota ampliada .

SANTA CATARINA

Florianópolis

A prefeitura da capital catarinense, comandada por Topázio Silveira Neto (Republicanos) desde o final de março, anunciou na sexta que os ônibus de Florianópolis funcionarão sem cobrança de passagem no domingo . Não haverá reforço na frota ou expansão do horário de operação.

SÃO PAULO

Grande São Paulo

Seis cidades da região metropolitana da capital paulista terão tarifa zero de transporte público no domingo : Diadema, Osasco, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

Tarifa reduzida e reforço na frota

Em outras cidades, o uso do transporte público não será gratuito no domingo, mas outras medidas vão ser adotadas para facilitar a locomoção dos eleitores.

Em Natal , o serviço não será gratuito, mas terá tarifa reduzida no domingo . A frota de ônibus da capital potiguar também será reforçada .

Em Aracaju , haverá reforço em linhas intermunicipais que ligam a capital sergipana a outros municípios do estado.

Outras capitais terão frota maior ou esquema diferente do normalmente empregado aos domingos: Belém , Belo Horizonte , Recife e São Paulo .

Veja as cidades que terão esquema especial de transporte público no domingo:

ALAGOAS

Maceió

MATO GROSSO

Cuiabá

MINAS GERAIS

Municípios da Grande BH : Belo Horizonte, Betim e Santa Luzia

PARANÁ

Guarapuava

RIO DE JANEIRO

Municípios da Região dos Lagos : Araruama, Cabo Frio e Maricá

RIO GRANDE DO NORTE

Natal (cidade terá tarifa reduzida e reforço na frota )

RORAIMA

Boa Vista

SÃO PAULO

Municípios do Alto Tietê : Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santa Isabel Campinas São José do Rio Preto Sorocaba

SERGIPE

Linhas intermunicipais que ligam Aracaju a outras cidades do estado

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com