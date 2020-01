Eleider Álvarez volvió a la victoria tras noquear a Michael Seals

Entornointeligente.com /

Luego de estar un año por fuera de los cuadriláteros, el colombiano Eleider Álvarez volvió a la victoria tras vencer al boxeador estadounidense Michael Seals en diez altos. El colombiano se impuso gracias a sus golpes certeros y aún fulminante nocaut en el tramo final del combate.

Nacido en Apartadó, Antioquía, Álvarez peleó este sábado para disputar el título Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los semipesados. Esto, después de la decepcionante derrota que se llevó ante el ruso Sergei Kovalev el 3 de febrero de 2019 cuando defendía por primera vez el título mundial de la OMB. Aquella vez cayó por decisión unánime de los jueces.

El colombiano Eleider Alvarez volvió al triunfo. Simplemente escuchen. pic.twitter.com/crR50gKFd6

— Claudio Coronel (@coronelclaudio) January 19, 2020

Lea También: Conor McGregor noqueó en 40 segundos a Donald Cerrone A pesar de ello, el colombiano triunfó en su vuelta a los cuadriláteros y pudo resarcirse con su acostumbrado nivel. Sin duda, frente a Seals, al sudamericano se le vio suelto, certero y liberado en cada uno de los movimientos. Todo lo contrario a como se mostró hace un año frente a un Kovalev que quería la revancha.

Le puede interesar: Sabina Mazo festejó en la previa de la pelea de Connor McGregor

“Durante el campamento de entrenamiento, practicamos (la mano derecha) una y otra vez. Al principio, mi entrenador estaba molesto conmigo porque yo no estaba haciendo lo que él me pedía. Finalmente, obtuvimos el nocaut”, dijo Eleider Álvarez al final del combate. ” Estuve fuera del ring durante once meses. Quería volver como el peleador que venció a Kovalev, y para eso practicamos. Lo logramos “, agregó.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com