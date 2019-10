La rebelión de Shays: La excusa para un Estado americano centralizado

Entornointeligente.com /[Una reseña del‘s Rebellion: The American Revolution’s Final Battle porL., 2003]

Durante la Guerra de la Independencia, los estados individuales y el Congreso habían emitido notas fiduciarias para financiar las operaciones militares de Estados Unidos. Las notas fiduciarias eran papel moneda que el gobierno prometió redimir en algún momento en el futuro. Cuando el futuro llegó en la década de 1780, los tenedores de estos pagarés exigieron la redención, y los estados, incluyendo Massachusetts, estaban aumentando los impuestos para pagarlos.

Como se cuenta la historia, muchos agricultores eran demasiado pobres para pagar sus impuestos, por lo que los tribunales los enviaban a la cárcel y se apoderaban de sus granjas. Los agricultores también estaban endeudados con comerciantes que les habían vendido bienes a crédito. Con el cierre de las Antillas Británicas al comercio estadounidense, los comerciantes, bajo la presión de sus acreedores, exigían ahora el pago

Para evitar pagar sus deudas, la historia continúa, Daniel Shays y algunos otros «miserables oficiales» de la Revolución llevaron a la chusma del campo a cerrar las cortes. El gobernador de Massachusetts, James Bowdoin, llamó a la milicia para que pusiera fin al levantamiento. Cuando no lograron hacer el trabajo, se dirigió a los ricos bostonianos para que financiaran un ejército temporal

Dirigido por el general Benjamin Lincoln, el ejército impidió que los insurgentes incautaran el arsenal federal en Springfield a finales de enero de 1787, y luego aplastó la rebelión permanentemente una semana después en un ataque sorpresa a Petersham. Aunque los principales líderes rebeldes huyeron a otros estados, la mayoría de los demás finalmente regresaron a sus granjas. Bowdoin accedió a indultar a los rebeldes si firmaban un juramento de lealtad al Estado, lo que hizo la gran mayoría

Aunque la insurgencia terminó en la derrota de Petersham, «La rebelión de Shays» ha durado hasta el día de hoy como una herramienta de propaganda para el poder estatal

Reclutamiento de Washington Las versiones de la insurgencia favorables al gobierno se extendieron por todos los estados y molestaron a muchas élites, entre ellas George Washington, que estaba disfrutando de un retiro pacífico en Mount Vernon. David Humphreys, uno de los antiguos ayudantes de Washington que vivía en New Haven, le dijo que el levantamiento se debió a un «espíritu licencioso entre el pueblo», a quien calificó de «niveladores» decididos a «aniquilar todas las deudas públicas y privadas»

Según el amigo de confianza de Washington y ex comandante de artillería General Henry Knox, que planeaba construir una casa de verano de cuatro pisos en una de sus propiedades de Maine, los insurgentes querían apoderarse de la propiedad de los ricos y redistribuirla a los pobres y desesperados. En una carta del 23 de octubre de 1786, Knox le dijo a Washington que los rebeldes «ven la debilidad del gobierno» y por lo tanto se sienten libres de pagar pocos o ningún impuesto. Según Knox, los rebeldes creían que, puesto que los esfuerzos conjuntos de todos protegían la propiedad de los Estados Unidos desde Gran Bretaña, pertenecía legítimamente a todos. Los rebeldes, explicó Knox, creen que cualquiera que «intente oponerse a este credo es un enemigo de la equidad y la justicia, y debería ser barrido de la faz de la tierra»

Tales comentarios no sorprendieron a Washington. Había estado comprando tierras en el campo de Virginia durante más de 40 años y poseía unos 60.000 acres. Las personas que emigraron a esa zona a menudo ignoraban las marcas de su propiedad, ayudándose a sí mismos con su madera y asentándose. Este era un problema común de los grandes terratenientes en todos los estados del país. A juicio de Washington, esta gente era «un grupo miserable, en el que no se podía confiar, y ciertamente no era el hueso y los nervios de una gran nación»

El 8 de noviembre de 1786, James Madison escribió a Washington diciendo que él y otros funcionarios se habían tomado la libertad de nombrarlo para dirigir la delegación de Virginia en una convención de mayo en Filadelfia. La próxima convención, como Alexander Hamilton había declarado, discutiría cómo «hacer que la constitución del Gobierno Federal sea adecuada a las exigencias de la Unión»

Pero Washington tenía dudas. Una convención celebrada dos meses antes en Anápolis había fracasado cuando sólo cinco estados enviaron representantes, Virginia no entre ellos. ¿El de Filadelfia bombardearía y dejaría su reputación manchada? Además, había citado problemas de salud (reumatismo) como una razón para no asistir a una reunión trienal de la Sociedad de Cincinnati en Filadelfia, que se celebraría al mismo tiempo que la convención. ¿Cómo se vería si ahora aceptara la oferta de Madison?

El 19 de marzo de 1787, Knox escribió a Washington insinuando que (1) se le daría la silla del presidente en la próxima convención, y (2) no presidiría una conferencia de funcionarios en medio de la «actual confederación defectuosa», sino que dirigiría un cuerpo prestigioso de hombres mientras creaban un «sistema enérgico y sensato», uno que le daría derecho a ser llamado el Padre de su Patria por partida doble

Mientras Washington absorbía esas perspectivas, pensó en la predicción británica de que el gobierno dirigido por Estados Unidos se derrumbaría pronto. Fue especialmente desalentador ver cómo se tambaleaba en Massachusetts, el estado con la constitución más «equilibrada», donde supuestamente se mantuvo bajo control la influencia de los no lavados. Washington, Madison y otras élites sospechaban que su «enemigo transatlántico» estaba trabajando en secreto con Daniel Shays para ayudar a cumplir su profecía. Y si no se cuestiona, la agitación se extendería a otros estados, donde «combustibles» como los Shays estaban a la espera de explotar y provocar la anarquía

Como Washington le dijo a Lafayette más tarde, no pudo resistir el llamado para ayudar a establecer «un gobierno de respetabilidad bajo el cual la vida, la libertad y la propiedad» estuvieran aseguradas

La Rebelión de Shays, entonces, pasó de ser un problema a ser una oportunidad. Fue utilizado por ciertas élites para sacar a Washington de su retiro y enviarlo a Filadelfia, donde su estatus como el ícono más importante de Estados Unidos les otorgó un noble esplendor en su toma de poder. Los opositores de Staunch los obligaron a transigir, y el documento que crearon pronto contaría con un conjunto de enmiendas que inicialmente limitaban su poder

Sin embargo, la nueva constitución fue un gran paso adelante para los conservadores, que ahora tenían un gobierno lo suficientemente fuerte como para protegerlos de los alborotadores como Daniel Shays y su banda. Los malos perdieron, los buenos ganaron, eso nos han dicho

Una mirada más cercana a los rebeldes Richards decidió escribir un libro sobre la Rebelión de Shays cuando descubrió por accidente que los archivos de Massachusetts habían microfilmado las firmas de los 4.000 hombres que firmaron el juramento de lealtad del estado en 1787. Como muchos de los insurgentes también incluían sus ocupaciones y pueblos de origen, pudo reunir más información sobre ellos con la ayuda de archiveros municipales e historiadores

Richards hace algunos puntos fuertes acerca de por qué la historia estándar de la Rebelión de Shays como un levantamiento de los granjeros deudores no se puede lavar

1. Los condados occidentales de Massachusetts en su conjunto no se rebelaron contra el estado, como tampoco lo hizo la gran mayoría de los agricultores pobres. De las 187 ciudades que formaban parte de los cinco condados en los que se cerraron los tribunales, sólo 45 de ellas proporcionaban casi el 80 por ciento de los rebeldes

2. En los periódicos se describía repetidamente a los rebeldes como «agricultores indigentes» o «agricultores endeudados». Aunque el número de juicios por deudas en la década de 1780 se disparó, Richards descubrió que «no hay correlación alguna entre la deuda y los pueblos rebeldes». Sólo dos de las ciudades más rebeldes figuraban entre las 10 primeras en cuanto a demandas por deudas, pero tres de las menos rebeldes también se encontraban entre las 10 primeras. En el momento de la rebelión, Daniel Shays debía dinero a por lo menos 10 hombres. Pero de esos 10, tres eran líderes rebeldes. Por cada rebelde que acudía a los tribunales como deudor, otro lo hacía como acreedor

Más sobre George Washington James Madison Alexander Hamilton Congreso 3. El cierre de las cortes de Massachusetts había sido una forma de protesta al menos desde 1774. Ese verano, en la ciudad occidental de Great Barrington, 1.500 hombres cerraron el tribunal del condado de Berkshire en respuesta a la opresión británica. Los líderes patriotas lo aplaudieron

4. El endeudamiento privado era común con la gente del campo en todos los estados, no sólo en Massachusetts. Normalmente, no era un problema. Como Richards señala, estas deudas eran a menudo circulares, ya que un vecino podría deberle trabajo a otro, quien a su vez podría deberle leña a un tercero, quien a su vez podría estar en deuda con la esposa del primer vecino por sus servicios como partera. Se esperaba que se pagaran las deudas, pero sin ir a juicio

Massachusetts no fue el único estado que experimentó una oleada de demandas por deudas. En 1786, los acreedores de Connecticut llevaron a la corte al 20 por ciento de los contribuyentes del estado. Sin embargo, no hubo una revuelta comparable en Connecticut

La deuda de la guerra de Massachusetts No fue la deuda lo que desencadenó la Rebelión de Shays, argumenta Richards, sino el nuevo gobierno estatal y «su intento de enriquecer a unos pocos a expensas de muchos». El ejemplo más flagrante de este abuso fue la decisión de Massachusetts de consolidar sus notas de guerra a su valor nominal

Incluso cuando fueron emitidos, los pagarés se negociaron a aproximadamente un cuarto de par y luego disminuyeron a aproximadamente un cuadragésimo valor nominal. A muchos soldados se les pagaba en estos billetes y por desesperación los vendían a una décima parte de su valor. Los especuladores de Boston se llevaron el ochenta por ciento de estos billetes, y el cuarenta por ciento de ellos eran propiedad de sólo 35 hombres. Cada uno de esos 35 hombres había servido en la Cámara de Representantes durante la década de 1780 o tenía un pariente cercano que lo hizo

Los legisladores elogiaron a los especuladores como «dignos patriotas» que habían acudido en ayuda del Estado en su momento de necesidad. Pero estos hombres no compraban los billetes directamente al gobierno; los compraban a agricultores y soldados a precios muy depreciados, a los que ahora se les cobraban impuestos para canjearlos por su valor total. Los especuladores, la mayoría de los cuales se habían quedado en casa durante la guerra, ahora se beneficiarían a expensas de los veteranos

James Bowdoin se había postulado para gobernador en 1785 en lugar del perenne gobernador del estado, John Hancock, quien se había negado a postularse para la reelección debido a la gota. Bowdoin tenía unas 3.290 libras esterlinas en billetes estatales, y sus partidarios eran comerciantes conservadores y otros especuladores. La elección fue amarga y cerrada y finalmente se decidió en la legislatura. En su discurso inaugural, Bowdoin se comprometió a honrar las deudas del estado en su totalidad con nuevos impuestos

Inicialmente, la legislatura trató de recaudar los impuestos con impuestos sobre el consumo y los impuestos sobre el consumo, pero luego agregó un impuesto electoral y un impuesto sobre la propiedad. La encuesta gravaba a todas las familias por cada hombre de 16 años o más. Los impuestos a las encuestas y a la propiedad iban a pagar el 90 por ciento de todos los impuestos, mientras que los impuestos a la renta y los impuestos especiales representarían el otro 10 por ciento. Así, un impuesto regresivo aseguró una transferencia de riqueza de las familias de agricultores con hijos adultos a los bolsillos de los especuladores de Boston. Como observa Richards, «los impuestos recaudados por el estado eran ahora mucho más opresivos -de hecho, muchas veces más opresivos- que los que habían sido recaudados por los británicos en vísperas de la Revolución Americana»

Peticiones ignoradas Entre 1782 y 1786, pequeñas comunidades del oeste de Massachusetts habían suplicado a la legislatura que se ocupara de sus preocupaciones. Sus peticiones siempre habían sido corteses y deferentes, pero su significado era claro: la economía rural estaba en mal estado, y el nuevo gobierno sólo estaba empeorando las cosas

En el verano de 1786, la legislatura ignoró una vez más su petición y levantó la sesión. Los periódicos de algunas ciudades aconsejaban paciencia, pero en otras, como Pelham, la gente decidió que era necesario tomar medidas más enérgicas. A mediados de julio, los padres del pueblo de Pelham se reunieron y comenzaron a coordinar con las comunidades cercanas para celebrar una convención en todo el condado. Decidieron encontrar «algún método» para cambiar la constitución del estado y así conseguir un gobierno más receptivo. Se reunieron el 22 de agosto y presentaron 17 quejas, seis de las cuales requerían una nueva constitución. También acordaron dividir la corte la semana siguiente en Northampton como su método para lograr que la legislatura se reúna de nuevo

Así, la Rebelión de Shays comenzó como una petición pacífica y se convirtió en violencia sólo después de que el estado ignorara repetidamente las peticiones

La constitución de 1780 Los reguladores de los Shays, como se describieron los rebeldes, estaban indignados por la nueva constitución del estado y la manera en que había sido ratificada. Una exigua y partidista convención lo había aprobado sin su consentimiento

En general, aumentaba el poder de los ricos y de los bien nacidos. Aunque incluía una carta de derechos, los contribuyentes hombres blancos tenían que valer al menos 60 libras para votar, lo que era 20 libras más que su carta colonial bajo el rey. Permitió a la casa llevar a cabo sus actividades cuando sólo estaban presentes 60 miembros, favoreciendo a los más capaces de asistir durante el invierno, la élite mercantil de Boston. También estableció un poder judicial independiente y un senado, ninguno de los cuales responde ante el pueblo, así como una cláusula que prohíbe cualquier enmienda a la Constitución durante al menos 15 años

Defensores de la rebelión No todos los líderes estatales se opusieron a la Rebelión. Moses Harvey, un legislador de la pequeña ciudad de Montague, había sido un héroe en la guerra y ahora era capitán de la milicia local. Animó a sus hombres a unirse a la rebelión. William Whiting, Presidente de la Corte Suprema del Condado de Berkshire, había sido un conservador confiable que había recibido varios nombramientos prestigiosos y era descendiente de una familia adinerada. Escribiendo bajo el seudónimo «Graco», en honor de los hermanos Graco de la época de la República Romana, Whiting publicó una carta acusando a los dirigentes de enriquecerse a expensas de los agricultores ordinarios. También culpó a los ciudadanos por su «desatención a los asuntos públicos durante varios años»

El 20 de octubre de 1786, el Congreso Continental autorizó la incorporación de 1.340 hombres a su ejército de 700 hombres porque la milicia de Massachusetts no pudo reprimir la rebelión. El Congreso decidió que sería una tontería decirle al público la verdadera razón para levantar tropas adicionales, así que anunciaron que había una guerra india pendiente en el Valle de Ohio

Le dio a los legisladores de Boston una buena carcajada, especialmente a los de las ciudades del oeste. Pero el crítico más agudo fue el barón von Steuben, el maestro instructor prusiano que había entrenado a las tropas de Washington. Escribiendo bajo un nombre falso, el barón señaló que Massachusetts tenía 92.000 milicianos en sus filas. En teoría, el sistema de milicias excluía a los pobres y transeúntes. Los miembros eran hombres de sustancia con profundas raíces en la comunidad. Eran hombres de propiedad. Con tal fuerza a su disposición, ¿por qué necesitaría el gobierno de Massachusetts apoyo externo? Sólo había una razón plausible, concluyó von Steuben: las numerosas milicias apoyaban a los rebeldes, mientras que el actual sistema de administración sólo contaba con el apoyo de «un número muy pequeño de caballeros respetados». Si ese fue el caso, ¿cómo se atreve el Congreso a apoyar a una «oligarquía abominable»? El esfuerzo de reclutamiento fracasó, lo que llevó a Bowdoin a contratar un ejército sin autoridad legislativa

Una importante obra revisionista Creo que los lectores encontrarán que la Rebelión de Shays de Richards está de pie con El verdadero Lincoln de DiLorenzo y El triunfo del conservadurismo de Kolko como una obra de erudición sobresaliente que expone el interés conservador en un gobierno más grande. El gobierno constitucional estricto tiene un atractivo refrescante en el mundo de hoy debido al monstruo de Beltway que tenemos en su lugar, pero debemos tener en cuenta las lecciones de la investigación de Richards. El movimiento constitucional incluyó los ingredientes familiares del saqueo, la crisis y las mentiras para fomentar el crecimiento del gobierno. La Constitución original fue un paso adelante para el Estado gobierno

