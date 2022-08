Electricidade mais cara impulsionou nova escalada da inflação em Julho

Entornointeligente.com /

A subida de mais de 10% nos preços da electricidade durante o mês de Julho foi a principal explicação para o prolongamento da trajectória ascendente da taxa de inflação registada em Portugal durante o mês de Julho.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quarta-feira os dados da estimativa rápida publicada no final de Julho que davam conta de que a taxa de inflação homóloga subiu de 8,7% em Junho para 9,1% em Julho, prolongando uma tendência que se faz sentir desde meados do ano passado e que já colocou este indicador no seu valor mais alto desde 1992. A variação mensal dos preços foi nula e a inflação média dos últimos doze meses passou de 4,1% para 4,7%.

Agora, a autoridade estatística dá mais detalhes sobre a forma como se deu, em Julho, esta nova subida da inflação. E, num cenário em que as subidas de preços nos combustíveis e nos alimentos continuaram a ser muito significativas, nota-se, neste mês de Julho, um papel particularmente relevante dos preços da electricidade.

De acordo com os dados do INE, o preço da electricidade consumida pelos portugueses nas suas casas subiu, entre Junho e Julho, 10,3%. Foi aliás, entre todos os produtos analisados, aquele que mais contribuiu em alta para a taxa de inflação mensal em Julho.

A variação de 10,3% no preço da electricidade contribuiu, diz o INE, com 0,322 pontos percentuais para o valor da inflação mensal, superando neste ranking outros preços como os dos voos internacionais (que subiram 21,4%, mas tiveram um contributo de 0,103 pontos percentuais), dos restaurantes, dos veículos automóveis ou dos hotéis.

Também quando a comparação é feita com o mesmo mês do ano passado, a variação dos preços da electricidade dá um salto significativo, passando de 23,6% em Junho para 35,6% em Julho. É uma subida decisiva para que a classe de produtos «Habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis» tivesse sido em Julho a que registou uma inflação homóloga mais alta (passando de 13,5% em Junho para 16,6%) e um aumento mais forte do contributo para a taxa de inflação homóloga, superando os alimentos e os transportes.

A variação homóloga dos preços dos combustíveis, que têm vindo a ser o factor principal por trás da escalada da inflação em Portugal (e no resto do mundo), passou de 34,7% em Junho para 26,4%. No caso dos produtos alimentares, este indicador subiu de 13,6% para 14,3%.

