Elecciones primarias presidenciales.¿ Rafael Lacava Presidente? ¿Manuel Rosales Presidente?

Desde que Hugo Chávez ganó la presidencia y desde que el MVR y el PSUV se crearon, no ha habido elecciones primarias para elegir democráticamente a nuestro candidato presidencial ¿Por qué? ¿Acaso los presidentes socialistas deben mantenerse eternamente en el «poder»? ¿A cuenta de qué? ¿No hay nadie en el PSUV, tanto o incluso más [email protected] o con posibilidades reales que el Presidente Maduro ?

Sin embargo, dentro del PSUV , ha habido elecciones internas para elegir Alcaldes, Gobernadores, Diputados, Constituyentes y, recientemente, para elegir lideres de calle, jefes de comunidad y hasta de UBCH.

¿No es lógico, entonces, que si la militancia ha dado el ejemplo y se ha sometido a escrutinio colectivo que ahora la directiva del PSUV convoque a unas primarias para elegir nuestro candidato o candidata presidencial?

Sería lo razonable. Lo lógico. Lo moralmente coherente. La demostración de que, en realidad, el PSUV es un partido verdaderamente democrático. Capaz de escuchar y respetar la voz de su militancia. Y si fuéramos coherentes y consistentes se debería ampliar la convocatoria de unas elecciones presidenciales a toda la población: militantes, simpatizantes, amigos y, también, ¿por qué no? a los adversarios del PSUV . A toda la población. » Lo que es igual no es trampa «. Dice la conseja popular.

Allá la oposición, cuando haga sus pregonadas primarias, si se niega a hacerlo de este modo.

Además ¿No es lo que acaba de pasar en las recientes elecciones y en las de Alcaldes, gobernadores…? Dimos oportunidad para que la oposición se presentara, incluso, propusieran sus nombres como posible [email protected] Asi me han contado. No me consta. Dicen que varios lideres de calle y jefes de comunidad son o fueron de oposición. Incluso, me dicen que hay diputados, gobernadores y Alcaldes que en la practica concreta son opositores ¿A quién o a qué? Pues, al pueblo y al proyecto que representamos ¿Es esto cierto o no?

En fin: siendo lógica y razonable esta idea. De convocar unas primarias para elegir a [email protected] [email protected] presidencial. Me pregunto y les pregunto:

¿Aceptará el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la directiva del PSUV y del GPP que hayan elecciones primarias presidenciales en el PSUV-GPP ?

¿Cuándo pudieran realizarse?

¿Antes o después de las primarias de la oposición?

¿Se adelantarán las elecciones presidenciales?

¿Quiénes serían nuestros [email protected]?

¿Nicolás Maduro? ¿Aceptará querer repetir? ¿O dará paso a [email protected]?

¿Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez…?

O no me digan que, contrariamente, a lo que nos anunció Miguel Salazar , como sospecha de que el gobernador de Carabobo estaría negociando su posible candidatura con la oposición

¿Nuestro posible candidato presidencial será Rafael Lacava ?

Amanecerá y veremos.

Sólo me adelanto, para ir reflexionando, a los tiempos por venir.

Sólo me interrogo hoy para no tener que «profetizar» que Manuel Rosales puede sorprendernos ganando las primarias de la oposición y siendo el próximo presidente de Venezuela.

¿Nos sorprendería? A mi no.

