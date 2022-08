Elecciones en Brasil: encuestas de la semana en 10 estados dan ganador a cinco aliados de Lula

Entornointeligente.com /

20 de agosto de 2022.- Esta semana, se publicaron varias encuestas para gobernador en diez estados de Brasil. Los aliados del candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva (PT) están por delante en cinco: Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí y São Paulo. El actual presidente y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro (PL) ganaría en el Distrito Federal, Paraná y Río de Janeiro. En São Paulo y Rio Grande do Sul, se postulan dos exministros de Bolsonaro: Tarcísio de Freitas (republicanos), quien encabezó el Ministerio de Infraestructura, y Onyx Lorenzoni (PL), exjefe de la Casa Civil. Ambos serían derrotados, según las encuestas. Aquí los resultados de las encuestas de esta semana: Distrito Federal Encuesta del Ipec muestra a Ibaneis Rocha (MDB), candidato a la reelección en el estado y bolsonarista, liderando la carrera electoral, con el 38% de las intenciones de voto. En segundo lugar, Paulo Octávio (PSD), el candidato más rico del país, entre los candidatos a gobiernos estaduales, que acumula el 9%, técnicamente empatado con Leila do Vôlei (PDT), que tiene el 8%. Espíritu Santo Una encuesta del Ipec indica una victoria del actual gobernador Renato Casagrande (PSB), quien tiene el 52%, aún en primera vuelta. El diputado capixaba garantizó una alianza con el PT en el estado, que culminó con el retiro de la candidatura del senador Fabiano Contarato (PT). En segundo está el bolsonarista Carlos Manato (PL), que tiene el 10%, y Audifax Barcelos (Rede), que acumula el 7%. Maranhão Carlos Brandão (PSB) y Wewerton Rocha (PDT) siguen empatados en el primer lugar de Maranhão, con 30% y 29%, respectivamente. Esto es lo que mostró la investigación publicada por el Instituto Exata. Lulistas, ambos se disputan el apoyo del PT y estarían en la segunda vuelta. En tercer lugar está el bolsonarista Lhaesio Bonfim (PSC), que suma el 16%. Minas Gerais La encuesta de Datafolha de esta semana para gobernador de Minas Gerais muestra que Romeu Zema (Novo) se encamina a una tranquila victoria en la primera ronda. Partidario del candidato presidencial Felipe D’ávila (Novo), quien es de su partido, el actual gobernador de Minas Gerais tiene el 47% de las intenciones de voto. Alexandre Kalil (PSD) sigue intentando armarse en el estado y acumula un 23%. Muy lejano, con el 5%, aparece el bolsonarista Carlos Viana (PL), con el 5%. Paraná Real Time BigData indica victoria en primera vuelta para Ratinho Jr (PSD), aliado de Jair Bolsonaro desde 2018 en el estado, con 52%. En segundo lugar aparece Roberto Requião (PT), con el 18%. Pernambuco Marília Arraes (SD) lidera la carrera electoral en Pernambuco , con el 33% de las intenciones de voto. Lulista, Arraes no recibió el apoyo formal del PT, que permanece en la plataforma de Danilo Cabral (PSB), que forma parte de la alianza nacional construida por el PT y que incluye al PSB. Sin embargo, la candidata sigue pidiendo votos para Lula y lo utiliza en sus piezas de campaña. Arraes abrió un buen frente con relación al segundo lugar, Raquel Lyra (PSDB), quien tiene el 11% y está técnicamente empatada con el candidato bolsonarista en el estado, Anderson Ferreira (PL), quien tiene el 10%. Piauí Investigación del Instituto Amostragem muestra que Rafael Fonteles (PT) sigue ganando en la primera vuelta en Piauí, con el 52% de las intenciones de voto. Luego viene Silvio Mendes (UB), que tiene el 33,85%, a pesar del apoyo de Bolsonaro y del ministro Ciro Nogueira. Rio de Janeiro Datafolha y Quaest publicaron una investigación para el gobierno de Río de Janeiro esta semana. En ambos, el actual gobernador Cláudio Castro (PL), que apoya y es apoyado por Bolsonaro, aparece por delante de Marcelo Freixo (PSB) de Lula. Hay empate técnico en la encuesta de Datafolha, con Castro sumando un 26% y Freixo tres puntos por debajo, en el margen de error, con un 23%. En Quaest, el bolsonarista toma la delantera, con un 25%, y la lulista está en segundo lugar, con un 19%. Río Grande del Sur Tras un impase por su candidatura, Eduardo Leite (PSDB) sigue tranquilo para la segunda vuelta, con 32%, según el instituto Ipec. Con el 19% aparece Onyx Lorenzoni (PL), exministra de Jair Bolsonaro. Edegar Pretto (PT) está tercero, con 7%. San Pablo Esta semana se dieron a conocer dos sondeos sobre la disputa por el Palacio de Bandeirantes. El primero, de Datafolha, muestra a Fernando Haddad (PT) a la cabeza, con el 38% de los votos, seguido de Tarcísio de Freitas (PL), que tiene el 16%. El actual gobernador, Rodrigo García (PSDB), ocupa el tercer lugar, con el 11%. En la encuesta del IPEC, Haddad, la esperanza de Lula en el estado, también lidera, pero con el 29%. En segundo aparece Freitas, el exministro de Bolsonaro suma el 12%. García, que heredó el gobierno de João Doria (PSDB) no supera los dos dígitos y tiene apenas el 9%.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com