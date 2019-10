Elecciones: Bolivianos deciden su futuro

Entornointeligente.com /

19/10/2019

Fabián Vallas Trujillo Editor Internacional Sin duda, Evo Morales es el más exitoso presidente de aquel grupo que abrazó los principios del denominado Socialismo del siglo XXI en América Latina. En ese sector se encuentran Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, entre otros. Para entender por qué el líder del MAS tuvo éxito donde otros gobernantes socialistas –de Argentina, Brasil y Ecuador– no lo consiguieron, se debe explicar las condiciones de la excepcionalidad boliviana. Trauma político A diferencia de otros países socialistas, los bolivianos vivieron el fantasma de la inestabilidad política y económica hasta el 2005. Una broma muy popular en la década de 1970, cuando los golpes de Estado formaban parte de la vida política del país del altiplano, era preguntarse, ¿en qué se parece un disco de vinilo a Bolivia? La cruel respuesta es que ambos tenían 45 revoluciones por minuto, pues un número apreciable de caudillos militares y mandatarios civiles no terminaron su período presidencial. Por tal motivo, un gran sector de la población considera que Morales puede garantizar estabilidad política, tras mantenerse en el poder por 13 años. La imagen de Morales como el presidente de la estabilización también se sustenta en dos factores: la inclusión de los indígenas como miembros activos de la política y la extrema fragmentación del frente de agrupaciones que sustenta la candidatura de su principal opositor, Carlos Mesa. Uno de los grandes logros políticos de Morales es que colocó al indígena boliviano como el centro de sus preocupaciones políticas y sociales y como una pieza clave de su agrupación Movimiento al Socialismo (MAS). El establecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia en la Constitución del 2008 le dio al olvidado indígena la idea de que es parte de un Estado que respeta la autodeterminación de los pueblos y reconoce las tradiciones y lenguas de cada etnia. Morales planteó la reivindicación y orgullo de la cultura indígena con políticas inclusivas. La otra gran ventaja del ex líder cocalero es que Mesa, su contrincante del grupo Comunidad Ciudadana, transmite una imagen de mayor inestabilidad política. El popular y culto conductor de televisión fue vicepresidente del desastroso gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó del país por las revueltas que encabezó Morales en el 2003. Sin merecerlo, Mesa tuvo que administrar el pasivo del impopular Gony. El gobierno de Mesa (2003-2005) fue vacilante y contradictorio ante la presión de los cocaleros y no atendió la demanda de nacionalizar el gas. Como candidato, el líder opositor ha sido incapaz de unir a las fuerzas opositoras para enfrentar con éxito a Morales. Prudencia El proyecto del Evonomic ha sabido marcar diferencias con las propuestas socialistas chavistas. Los bolivianos también sufrieron hiperinflación en el pasado debido a la mayor emisión fiscal. En cambio, el chavismo nunca enfrentó serios problemas de déficit fiscal e hiperinflación. El Estado rentista y clientelista permitió un rápido apoyo social en Venezuela, Ecuador y Argentina. Pero el modelo se agotó cuando ya no tenía qué repartir debido a la crisis petrolera, el alto déficit fiscal y la deuda económica. En cambio, hasta el año pasado, Bolivia mantuvo un gasto fiscal manejable, aunque este año electoral se disparó hasta el 6%, uno de los más altos de América Latina. Además, Morales ha manejado las expropiaciones con prudencia. El líder del MAS solo nacionalizó las empresas claves relacionadas con los hidrocarburos porque sabía que obtendría grandes cantidades de dinero para obras sociales. Por eso, Bolivia redujo la pobreza extrema a menos de la mitad y mantuvo un crecimiento de una media del 4.8% y una baja inflación. De acuerdo con la Cepal, el país del altiplano continuará liderando la expansión regional en el presente año. En cambio, las expropiaciones llevadas a cabo por el chavismo fueron producto de las reacciones emocionales presidenciales, sin lógica ni orden. Se expropiaron hoteles, empresas de alimentos, zapaterías, centros comerciales sin mayor sustentación técnica. La crítica al régimen de Morales es por la escasez de inversiones privadas y que Bolivia continúa siendo monoproductor, sin lograr la ansiada descentralización productiva. El panorama económico mundial se encuentra afectado por la guerra comercial, que también incide en las exportaciones bolivianas. Veremos si el próximo presidente, tal vez ayudado por la explotación de los nuevos yacimientos de litio, sigue por la ruta del crecimiento y desarrollo económico. Primera vuelta o balotaje Más de 7.3 millones de bolivianos están llamados a concurrir a las urnas para elegir a la persona que gobernará su país en los próximos cinco años (2020-2025). Como sucedió en los tres comicios anteriores, el actual presidente, Evo Morales, se perfila como el favorito, aunque las encuestas discrepan si se conseguirá su objetivo en la primera vuelta electoral. De acuerdo con las normas vigentes, un candidato podrá ganar la presidencia si obtiene el 50% +1 de los votos o 40% y una diferencia de más de 10 puntos sobre su más cercano rival. Datos 130 diputados y 36 senadores también serán electos

