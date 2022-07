Elecciones 2022: ya no será obligatorio presentar carnet de vacunación para votar

Entornointeligente.com /

Esta decisión forma parte de la actualización de los siete protocolos de seguridad y prevención contra la covid-19 que fuera publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, con miras al proceso a desarrollarse el próximo 2 de octubre. Según la nueva actualización, para el ingreso a los locales de votación, el elector deberá usar de forma correcta dos mascarillas o una mascarilla KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca. «En consecuencia, no se solicitará el carné físico o virtual que acredite haber recibido la vacunación completa contra la covid-19 y también se elimina aplicar alcohol en gel en las manos como medida de higiene. Sin embargo, de acuerdo al protocolo, se ha considerado puntos de desinfección con alcohol en gel en caso alguna persona desee aplicarse voluntariamente», indica. Asimismo, el elector deberá dirigirse al aula de votación donde se encuentra su mesa de sufragio y esperar manteniendo el distanciamiento físico, de un metro como mínimo, hasta que los miembros de mesa le permitan su ingreso. De preferencia los electores no deberían asistir con niños. La ONPE también dispone que el votante debe ubicar el número de orden en la relación de electores colocada en el exterior de aula de votación y recordar el número de orden asociado a sus datos, a fin de decírselo al miembro de mesa para su rápida ubicación en la lista de electores. Otra indicación para el elector es evitar tocarse la cara y los ojos con las manos y al momento de estornudar no retirarse las mascarillas, cubriéndose siempre con la flexura del codo. Lea también: [ ONPE dispone actualización de protocolos contra la covid-19 para comicios 2022 ] Igualmente, al momento de emitir su voto, el elector deberá colocar el DNI en una bandeja para que sea identificado por un miembro de mesa. Luego recibirá del miembro de mesa la cédula de votación y un lapicero. De preferencia, el elector deberá llevar su lapicero de color azul. La resolución que actualiza los protocolos de seguridad y prevención contra la covid-19 dispone que estos documentos son de cumplimiento obligatorio por todos los servidores y ciudadanos que intervienen en los procesos electorales. También establece que los protocolos tendrán vigencia en tanto dure la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declarado por el Poder Ejecutivo. Además, las disposiciones serán de cumplimiento obligatorio en las oficinas descentralizadas de procesos electorales y las oficinas regionales de coordinación, en el local de votación y espacios abiertos, en la mesa de sufragio, así como por parte de los electores, periodistas, personeros y observadores durante el proceso electoral. Otras recomendaciones También se recomienda a la población a que acudan a su local de votación en el horario recomendado por la ONPE; una vez concluido el sufragio, el elector deberá abandonar el local de votación. También, se invoca a que los electores no se retiren las dos mascarillas o una mascarilla KN95 para hablar por teléfono. Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso personal y se debe realizar la desinfección de manera regular y usando permanentemente las dos mascarillas o una mascarilla KN95. (FIN) NDP/JCC/CVC Más en Andina: Presidente Pedro Castillo participa en la Gran Parada y Desfile Militar en el Cuartel General del Ejército https://t.co/XIp7yFGxqS pic.twitter.com/fBgrZjYQiw

Publicado: 29/7/2022

