Elecciones 2022: Tribunal de Honor advierte incumplimiento de compromisos en debates

Entornointeligente.com /

En Lima Metropolitana, el Tribunal de Honor observa que el debate electoral estuvo caracterizado por la falta de respuesta a las preguntas de la ciudadanía, especialmente en temas de alta relevancia como la violencia contra la mujer. «Es importante recordar que las organizaciones políticas y candidatos participantes del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022 se han comprometido, a través del Pacto Ético Electoral, no solo a participar de los debates que organiza el JNE, sino también a responder a las preguntas que se presenten en dichos eventos», señala un pronunciamiento. [Lea también: Consejo de Ministros aprobó norma para hacer más eficiente cobro de deudas tributarias ] En la región Junín, se advierte que militantes se agredieron con piedras y palos durante el debate, en la región San Martín los candidatos de Somos Perú y Avanza País se acusaron de actos de corrupción mutuamente, en Ayacucho el debate fue empañado por insultos y agravios entre candidatos y candidatas y en La Libertad el debate se caracterizó por ataques y no por la confrontación de ideas y propuestas. Estos hechos, según refiere el pronunciamiento, contravienen los compromisos del Pacto Ético Electoral que promueve el intercambio de ideas con pleno respeto a manifestaciones de pensamiento diferente y no con el uso de la violencia física ni verbal en campaña.

«Es importante recordar que la función central de los debates es contribuir a la transmisión de las propuestas e ideas que los partidos promueven de tal forma que todos los ciudadanos puedan emitir un voto informado el día de la elección» refiere. En virtud de los debates a nivel nacional organizados por el @JNE_Peru del 20 al 25 de setiembre, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral expresa lo siguiente: https://t.co/WYWgHWKQSA pic.twitter.com/Sp0E1gLC61

— Tribunal de Honor – ERM 2022 (@TribunalHonorPE) September 28, 2022 Asimismo, en Tarma José Damián Zárate, candidato a la alcaldía de Tarma por Renovación Popular, amenazó con quemar el local del Jurado Electoral Especial (JEE), al señalar que se estaba preparando un fraude en las elecciones. «Esta conducta resulta inadmisible en el contexto del respeto al Estado de derecho y, sobre todo, contraviene el respeto a los valores democráticos y constitucionales que contiene el Pacto Ético Electoral», precisa. Por otro lado, advierten que en el Cusco la candidata para la provincia de Cusco de Juntos por el Perú, Tania Cardeña, denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte, que recibe llamadas telefónicas y que desconocidos dejaron en su casa una caja con un artefacto explosivo. «Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, y en especial al Ministerio Público, para que realice las acciones que correspondan en el marco de sus funciones», refiere el documento. Finalmente, en la región Puno se encontró en el Municipio de San Miguel almanaques y afiches de candidatos de dos agrupaciones políticas, lo que incumple con el principio de neutralidad política, porque los locales públicos no pueden ser utilizados a favor o en contra de determinadas organizaciones políticas. Vulnera los compromisos del Pacto Ético Electoral», indica. (FIN) NDP/FHG/JCR Más en Andina: El titular del @MindefPeru , Daniel Barragán, manifestó que el Gobierno potenciará a las Fuerzas Armadas, con el fin de elevar la moral de los efectivos militares que contribuyen al desarrollo nacional. ?? https://t.co/cJ9JkOJVQl pic.twitter.com/P54ycPJIeh

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 28, 2022 Publicado: 28/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com