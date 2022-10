Elecciones 2022: todo lo que debe considerar el elector antes de ir a votar

Entornointeligente.com /

Si una persona quiere conocer el local donde debe votar y si ha sido seleccionada como miembro de mesa, puede ingresar a la página consultaelectoral.onpe.gob.pe , llamar a la línea gratuita del Fono ONPE (0800 79100) o utilizar el ONPEbot por WhatsApp (995802465). Puedes leer: Elecciones 2022: uso de mascarillas en locales de votación será opcional Con respecto al horario, la ONPE recuerda que se podrá sufragar entre las 7 a. m. y las 5 p. m. y sugiere hacerlo en horario escalonado de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) y sin olvidar este documento, pues es indispensable y válido para votar, aunque haya caducado. Al ingresar al local, no se exigirá presentación de carnet de vacunación ni portar mascarilla , pero en el interior se deben respetar las medidas destinadas a evitar el contagio de covid-19. Tampoco se restringirá el acceso al voto a quienes tengan multas electorales pendientes de pago. Votación Las cédulas de sufragio varían dependiendo de la región y únicamente contendrán la fotografía de quienes aspiran a presidir los gobiernos regionales. Tanto las cédulas como las actas de instalación, sufragio y escrutinio son elaboradas siguiendo medidas de seguridad que impiden su falsificación. Solo es válido el voto cuando se marca una cruz o un aspa sobre el símbolo correspondiente a una organización política ; es decir, cuando la intersección de las líneas se encuentra dentro del recuadro que le corresponde. Aquellos que no voten recibirán una multa –cuyo monto varía dependiendo del distrito de residencia–, a menos que se acojan a alguna de las excepciones contempladas en la ley. La obligación de votar rige para los peruanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, incluso el mismo 2 de octubre, y hasta que se cumplan 70 años. Miembros de mesa Con respecto a los miembros de mesa, los seis seleccionados por cada mesa, tanto titulares como suplentes, deben llegar a las 6 a. m. y firmar la hoja de control de asistencia. De lo contrario, tendrán que pagar una multa de S/ 230. En el otro extremo, quienes ejerzan el cargo recibirán una compensación de S/ 120. Puedes leer: Elecciones 2022: Minsa se mantendrá alerta para atender emergencias La ONPE recuerda que son ciudadanos seleccionados al azar como miembros de mesa los que conducen el sufragio, cuentan los votos y elaboran las actas que luego son publicadas en la página web institucional. Si desea obtener más información puede ingresar al siguiente video » ¿Cómo emitir un voto válido? » donde tendrá más detalles sobre el proceso de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Más en Andina : ¿Te robaron o perdiste el DNI esta semana? Conoce cómo evitar la multa por no votar ?? https://t.co/TUDFrP8XmP pic.twitter.com/FlB81AAst4

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 2, 2022 (FIN) NDP/ICI Publicado: 2/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com