Elecciones 2022: Reniec entrega última lista de electores fallecidos tras cierre de padrón

Aclaró, sin embargo, que esta relación de personas fallecidas no podrá ser excluida del padrón electoral, dado que esta herramienta, de acuerdo a ley, se cerró el 2 de octubre de 2021 y se aprobó el 6 de marzo de 2022. Lea también: Tribunal de Honor exhorta a candidatos a tener un debate alturado «Lo entregamos a la ONPE para que pueda considerarlo, ponerle un visto de que está fallecido o entregar una lista a los miembros de mesa. La próxima lista se entrega el 20 de setiembre (hoy), es la última, siguiendo un calendario solicitado por ONPE», declaró a la Agencia Andina. Sostuvo que después de la aprobación del padrón electoral, en marzo de 2022, se entregaron a la ONPE cuatro listas mensuales con un total de 78,100 personas fallecidas hasta agosto. En promedio se presentan 18 mil, 14 mil y 12 mil fallecidos por mes, explicó. Precisó que la población puede tener la tranquilidad de que el padrón electoral que se empleará en las elecciones del 2 de octubre se encuentra depurado y ha sido construido motivando la participación de la ciudadanía, a través de la campaña «El padrón lo hacemos todos». «Tuvimos más de 80 mil visitas que ingresaron al preprepadrón, por llamarlo así, para revisar y confirmar si sus familiares fallecidos ya no estaban o, si estaban, para acercarse a Reniec a decirnos acá está el certificado de defunción», refirió. Con esta campaña también se motivó a que los ciudadanos registren sus cambios de domicilio y que los jóvenes con Documento Nacional de Identidad (DNI) de color amarrillo, siendo ya mayores de edad, lo cambien para acudir a votar con el DNI actualizado. Velarde enfatizó en que corresponde a los ciudadanos informar al Reniec la defunción de sus familiares, así como las modificaciones en su DNI. «Se ha hecho el mejor de los esfuerzos para tener un padrón electoral actualizado, pero recordemos que el padrón se hace con el ciudadano, no podemos poner información que no conocemos ni inscribir defunciones que no conocemos», apuntó. El padrón electoral para las elecciones del 2 de octubre tiene 24 millones 760,062 electores, cifra menor que en las elecciones generales del 2021, dado que los peruanos en el exterior no participan en esta ocasión. (FIN) FHG/VVS Más en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo continúa este martes con sus actividades oficiales por el 77.º Periodo Anual de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Estados Unidos. https://t.co/4nsgTfXZqr pic.twitter.com/yPyPOcImGc

