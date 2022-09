Elecciones 2022: PJ expuso a candidatos requerimientos para mejorar módulos de flagrancia

Entornointeligente.com /

La magistrada señaló que contar con un centro especializado para estos casos, similar al que existe en Trujillo, permitiría atender a 2 millones 139 mil 499 personas. Recordó que en el local del PJ del centro de Lima (sede Anselmo Barreto) se ha habilitado un módulo para atender dichas situaciones, y adelantó que el segundo se inaugurará en Lima Sur el 15 de noviembre. Indicó que el módulo trujillano funciona durante las 24 horas, y cuenta con personal de la Policía, del Ministerio Público y con defensores de oficio, pero no con un laboratorio especializado para la PNP, ya que este solo existe en la capital. Lea también: Más de 60 mil miembros de mesa participaron en capacitación presencial Durante su exposición, Barrios estimó que la implementación en la capital de un local como el mencionado, representaría una inversión de aproximadamente 63 millones de soles, incluyendo en dicha suma la asignación de jueces y fiscales, personal CAS, activos no financieros, bienes y pago de servicios. Consideró que el PJ necesitará en 2023 un presupuesto adicional para ello, además de un «marco normativo excepcional», a fin de efectuar las contrataciones necesarias. Argumentó que seguir el conducto regular para ello implicará una demora excesiva. En ese sentido, indicó que su despacho ha propuesto que se emita un decreto de urgencia específico y que el presupuesto sea manejado por el Ministerio de Justicia. Coordinación municipal En cuanto al papel de las autoridades municipales en este tema, señaló que tendrían que establecer una coordinación en lo que respecta al trabajo policial, optimizando la vigilancia y el manejo de cámaras en las calles. Barrios expuso también las estadísticas registradas en este tema. Indicó que en enero fueron detenidas 5269 personas por flagrancia, mientras que enero y marzo corrieron esa suerte 6675 y 8468 individuos, respectivamente. La titular del PJ señaló que dichas cifras, finalmente, no tienen una correlación con los procesos judiciales enmarcados en la figura de flagrancia. Ello se debe a que varios de estos casos se desarrollan en la modalidad de proceso común, que implica una mayor demora. A la cita acudieron los candidatos al municipio de Lima por Frente de la Esperanza, Elizabeth León; Alianza para el Progreso, Omar Chehade; Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría; Perú Libre, Yuri Castro; Podemos Perú, Daniel Urresti; Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y Somos Perú, George Forsyth, quienes expusieron sus consultas ante Barrios. (FIN) FGM/VVS Más en Andina: ?? Debido a la cercanía de las #Elecciones2022 , el @ReniecPeru recordó a la ciudadanía los plazos para tramitar vía web el Documento de Identidad (DNI) para recogerlo hasta el 2 de octubre. Conoce cuáles son https://t.co/ArkyNwn9kJ pic.twitter.com/t6MQoqcyXv

