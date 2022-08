Elecciones 2022: piden a partidos apegarse a compromisos de Pacto Ético Electoral

Entornointeligente.com /

En ese sentido, indicó que un Pacto Ético es el marco para un comportamiento en una campaña electoral que se rija «por principios y por el respeto» tanto a los adversarios como a la ciudadanía; teniendo en cuenta que la ley establece muchos criterios para el desarrollo de un proceso de sufragio, «pero hay muchos aspectos que la ley no cubre», anotó. «En un momento que la política esta en crisis y la gente no confía en los políticos y se piensa que los políticos participan en los procesos electorales por intereses subalternos, entonces, con más razón los políticos tienen que apegarse a ese tipo de principios para ganar la confianza y el voto ciudadano», manifestó a la Agencia Andina . Medina manifestó que un Pacto Ético establece la conducta deseada en cuanto a la presentación de propuestas, ideas, respeto al adversario y a los ciudadanos, en tanto se los trata como tales «y no como consumidores». Lea también: [ Elecciones 2022: conoce los principales compromisos del Pacto Ético Electoral ] «Se espera de un candidato que presente alternativas, las sustente, se dirija a la ciudadanía contrastando sus ideas con los demás, eso se espera, no se espera que presente un producto de marketing, es lo que diferencia una oferta política de una oferta comercial, un Pacto Ético se centra en ese tipo de cosas», refirió. Asimismo, invitó a la población a hacer una reflexión y no votar a favor de quienes incumplen estas reglas y compromisos y, además, menosprecian a los ciudadanos al no rendir cuenta sobre lo que harán y de dónde obtuvieron los fondos para sus campañas electorales. El especialista en temas electorales agregó que los partidos políticos deberían encontrar en este tipo de instrumentos los marcos de acción para que sus candidatos «se alineen con buenas prácticas de campaña». «Los Pactos Éticos que se desarrollan en muchos países del mundo lo que hacen es poner en blanco y negro algunos elementos que son deseables en una campaña, y a los partidos les es útil que sus propios candidatos tengan esos marcos para participar en la actividad política porque eso los legitima también frente a la ciudadana», aseguró. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: El presidente Pedro Castillo informó hoy que la empresa Telefónica ha expresado su disposición a pagar la deuda que mantiene con el Estado. ?? https://t.co/IiQ9vynMKM pic.twitter.com/Ocab7iJryh

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 23, 2022 Publicado: 23/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com