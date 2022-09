Elecciones 2022: ONPE realiza este domingo 18 primera capacitación a miembros de mesa

Entornointeligente.com /

Asimismo, la ONPE recordó a los miembros de mesa, que deben de firmar la hoja de control de asistencia, tras la instalación de la mesa de votación que les corresponde, a fin de que no haya problemas al momento de hacer efectiva la compensación de 120 soles que les corresponde. La subgerenta de capacitación y formación electoral de dicho organismo, Carla Cueva, dijo en el programa ‘Andina al Día’ de Andina Canal Online que dicho requisito debe cumplirse por los tres miembros titulares y tres miembros suplentes elegidos. De igual manera tendrán que firmar ese registro los ciudadanos que, ante la ausencia de los miembros de la mesa, tengan que reemplazarlos para cumplir con esa labor, añadió. [Lea también: Conoce a los candidatos al Gobierno Regional del Callao ] Cueva recordó asimismo que este domingo la ONPE desarrollará la primera de dos jornadas masivas de capacitación presencial para los ciudadanos que serán miembros de mesa electoral. Recalcó que es importante la participación de la ciudadanía en esta jornada, así la asistencia no sea obligatoria. «Lo importante es familiarizarse con el material electoral que usarán el 2 de octubre y conocer a los demás miembros de mesa, así como establecer una conexión con el personal que estará en cada local de votación», señaló. Dos reuniones Además de la capacitación a los miembros de mesa, de este domingo, se efectuará una segunda, el próximo 25 de setiembre. Para ello se han dispuesto 3700 locales en todos los distritos del país, varios de los cuales son los mismos que se usarán para la votación regional y municipal, añadió Cueva. «El horario que hemos dispuesto es de 8 de la mañana a la 1 de la tarde, pero eso no quiere decir que la capacitación durará esas cinco horas», dijo la representante de la ONPE. El tiempo estimado será de dos horas en promedio, precisó. A fin de conocer en qué locales se podrá participar de estas jornadas, los miembros de mesa deben ingresar a este enlace . Aquellos que no puedan asistir presencialmente, podrán capacitarse desde la plataforma ONPE Educa, ubicada en la página web de este organismo electoral. Allí hay material para instruir a electores, miembros de mesa y personeros de los grupos participantes en los comicios, dijo Cueva. (FIN) FGM/CVC Más en Andina: #Elecciones2022 serán libres, transparentes y democráticas, afirma el presidente del @JNE_Peru , Jorge Luis Salas Arenas https://t.co/TaJNVrp18O pic.twitter.com/mDoNiufzYK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 16, 2022 Publicado: 16/9/2022 Noticias Relacionadas Candidato de San Isidro propone crear patrullaje aéreo para reforzar seguridad ciudadana Presidente Castillo se retira del Congreso y retorna a Palacio de Gobierno Elecciones 2022 serán libres, transparentes y democráticas, afirma presidente del JNE

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com