Elecciones 2022: ODPE Trujillo entrega credenciales a miembros de mesa en centros poblados

Entornointeligente.com /

Los centros poblados dentro de la jurisdicción de la ODPE Trujillo son: Huayobamba, Barro Negro, Capachique, Ramón Castilla, Singuirual-Samne, San Ignacio, Callancas, Llaguen, Chota, Satapampa, Peruque Bajo, Sicchal, San Antonio y Víctor Raúl Haya de la Torre. De igual forma, el personal de campo visita los 28 distritos de su jurisdicción: Huanchaco, Laredo, Moche, Simbal, Salaverry, Trujillo, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Paranday, Salpo, Sinsicap, Usquil, Mache, Julcán, Carabamba, Calamarca, Huaso, Virú, Chao y Guadalupito. Para estos comicios, la ODPE Trujillo eligió a 19,554 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes ocuparán 3,259 mesas de sufragio distribuidas en 315 locales de votación en las provincias Trujillo, Otuzco, Julcán y Virú. Las personas sorteadas para ejercer el cargo también pueden recoger su credencial en la ODPE Trujillo, situada en la avenida Larco 184. Lea también: Elecciones 2022: más del 90 % de candidatos de Áncash no presenta declaración de intereses La ONPE habilitó este enlace que le permite a cualquier persona, tras colocar sus datos, verificar si fue seleccionada como miembro de mesa, así como el local en donde le tocará votar. Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de S/ 120. Quienes no ejerzan y no hayan presentado su excusa o justificación al cargo deberán pagar una multa del 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), que equivale a S/ 230. Más en Andina: ?? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque presentará el «II Coloquio de las Décimas Lambayecanas», actividad que se enmarca dentro del Bicentenario de la Independencia del Perú. https://t.co/Hso1sn2YHL pic.twitter.com/uRTGoXDUtw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) LPZ/TMC/JOT Publicado: 31/8/2022 Noticias Relacionadas Elecciones 2022: ODPE Trujillo eligió a más de 19,000 miembros de mesa Elecciones 2022: ODPE Trujillo capacita a 38 coordinadores distritales y centros poblados Elecciones 2022: ODPE Trujillo sortea ubicación de listas regionales en cédula de votación Elecciones 2022: multas por no votar oscilan entre 23 y 92 soles, recuerda JNE

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com