Elecciones 2022: ODPE Trujillo eligió a más de 19,000 miembros de mesa

Entornointeligente.com /

El sorteo se efectuó entre los 970 068 electores de los 28 distritos y 14 centros poblados dentro de la jurisdicción de la ODPE Trujillo , a fin de elegir a los 3 miembros titulares y 3 suplentes para cada una de las 3,249 mesas de sufragio que se instalarán en 322 locales de votación. Cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo. Los distritos que conforman la ODPE Trujillo son: Trujillo: Huanchaco, Laredo, Moche, Salaverry, Simbal, Trujillo, Víctor Larco Herrera, Poroto, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora (provincia de Trujillo); Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Paranday, Salpo, Sinsicap, Usquil y Mache (Otuzco). También se encuentran Julcán, Carabamba, Calamarca y Huaso (Julcán) y por la provincia de Virú están Virú, Chao y Guadalupito. Tachas La ODPE Trujillo publicará, con carácter preliminar, la lista de miembros de mesa , para que cualquier ciudadano o cualquier personero pueda formular las tachas que estime pertinente, dentro de los tres días hábiles contados a partir de la publicación. Así lo establece el artículo 60° de la L ey Orgánica de Elecciones. Según esta norma, la tacha que no esté sustentada simultáneamente con prueba instrumental no es admitida a trámite por las ODPE. Las tachas sustentadas son remitidas el mismo día de recepción a los Jurados Electorales Especiales , los cuales las resuelven dentro del siguiente día de haber sido formuladas. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembro de mesa de sufragio los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros casos. Lea también: Elecciones 2022: eligen a más de 5,840 miembros de mesa en Tacna Para ejercer debidamente el cargo, los miembros de mesa serán preparados por los especialistas de las oficinas descentralizadas de procesos electorales y podrán participar en las jornadas de capacitación previstas para los domingos 18 y 25 de septiembre. La multa por no ejercer como miembro de mesa es de S/ 230.00. Asimismo, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/ 120.00 por cada jornada electoral (primera y segunda elección) durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Para consultas sobre el proceso pueden acercarse a la avenida Larco 184. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 horas y de 2:30 a 16:30 horas; mientras los sábados de 8:30 a 14:00 horas. Más en Andina: ???? Sepa cómo reconocer un pisco auténtico y disfrutar de su fuerza y personalidad.?? https://t.co/KMbhyTLBr2 ?? @IndecopiOficial brinda recomendaciones al celebrarse hoy el Día Nacional de nuestra bebida bandera. pic.twitter.com/66HqLg1N1U

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 24, 2022 (FIN) LPZ/TMC Publicado: 24/7/2022 Noticias Relacionadas Elecciones 2022: miembros de mesa recibirán compensación económica de S/ 120 Elecciones 2022: JNE desplaza 103 fiscalizadores técnicos a diversas regiones Elecciones 2022: sepa si salió sorteado miembro de mesa JNE promueve cultura de paz para normal desarrollo de elecciones 2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com