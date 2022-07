Elecciones 2022: ODPE Chiclayo selecciona a 11,304 miembros de mesa

Entornointeligente.com /

Para ello la ODPE Chiclayo sorteó a tres miembros de mesa titulares y tres suplentes para cada una de las 1,884 mesas de sufragio que deberán instalarse en diez distritos y un centro poblado, donde votarán aproximadamente 500,000 electores. Los distritos que conforman la ODPE Chiclayo son: Chiclayo, Eten, Eten Puerto, Monsefú, Pimentel, Reque, José Leonardo Ortiz, Santa Rosa, La Victoria, San José y el centro poblado de Callanca. Si se tiene alguna consulta sobre el proceso puede dirigirse a la calle San José N.° 915, Chiclayo. ODPE Lambayeque La ODPE Lambayeque, en tanto, seleccionó a 8,874 ciudadanos como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las 1,479 mesas de sufragio que deberán instalarse en 28 distritos y 45 centros poblados, donde votarán 429,052 electores. Los distritos que conforman la ODPE Lambayeque son: Chongoyape, Lagunas, Nueva Arica, Oyotún, Picsi, Zaña, Cayaltí, Pátapo, Pomalca, Pucalá, Tumán, Ferreñafe, Incahuasi, Kañaris, Pítipo, Pueblo Nuevo, Manuel Antonio Mesones Muro, Lambayeque, Chóchope, Íllimo, Jayanca, Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas y Túcume. Sí se tiene alguna consulta sobre el proceso puede acudir a la calle La Libertad N.° 660, Lambayeque. El domingo 2 de octubre, los ciudadanos sorteados tendrán la responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de sufragio que se deberán instalar en todo el país. Cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo. Tras el sorteo, cada ODPE publicará, con carácter preliminar, la lista de miembros de mesa, para que cualquier ciudadano o personero pueda formular las tachas que estime pertinente dentro de los tres días hábiles contados a partir de la publicación. Según esta norma, la tacha que no esté sustentada simultáneamente con prueba instrumental no es admitida a trámite por las ODPE. Las tachas sustentadas son remitidas el mismo día de recepción a los jurados electorales especiales, los cuales las resuelven en el siguiente día de haber sido formuladas. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones no pueden ser miembro de mesa de sufragio los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros casos. Para ejercer debidamente el cargo, los miembros de mesa serán preparados por los especialistas de las ODPE y podrán participar en las jornadas de capacitación previstas para los domingos 18 y 25 de setiembre. La multa por no ejercer el cargo es 230 soles. Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de 120 soles por cada jornada electoral (primera y segunda elección) durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022 , en las que 24 millones 760,062 electores hábiles del país elegirán a las nuevas autoridades para el periodo 2023-2026. Más en Andina: ?? Cerca de 2,000 turistas han visitado hasta el momento el complejo arqueológico de Kuélap, en la región Amazonas, desde que fue reabierto al público tras los derrumbes ocurridos por las lluvias intensas en abril. https://t.co/yHELPldKyZ Video: @MinCulturaPe pic.twitter.com/cZRqMfnPya

