Elecciones 2022: Más de 824,000 ciudadanos votarán en Lima Norte

La ODPE Lima Norte 1 abarca cinco distritos: Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa y Ancón; además de dos centros poblados Profam Perú y Lomas de Carabayllo. Dichos distritos tendrán dos centros de cómputo para el procesamiento de actas tanto en la sede principal de Los Olivos, como en el local distrital de Puente Piedra para su eficaz y oportuno resultado. Lea también: ¿Eres miembro de mesa en las elecciones 2022? Descarga aquí tu credencial En la jurisdicción de la referida ODPE habrá 277 locales de votación para 2,755 mesas de sufragio. A las 6.00 horas deberán llegar los miembros de mesa para el proceso de instalación, y a las 7.00 se dará inicio al sufragio hasta las 17.00 horas, cuando finalice la jornada electoral. Para este domingo, indicó la ODPE, será fundamental la participación de los miembros de mesa, quienes deberán ejercer su labor y tarea de máxima autoridad en cada mesa de sufragio. Los ciudadanos que ejerzan su labor como miembros de mesa tendrán una compensación de 120 soles , quienes no lo hagan se harán acreedores de una multa de 230 soles. En el caso de los ciudadanos que sean omisos o no acudan a sufragar a sus centros de votación, serán pasibles de una multa de 92.00 soles si su distrito donde vive es considerado no pobre, 46.00 soles si su distrito es considerado pobre y 23 soles si su distrito es considerado en extrema pobreza. (FIN) NDP/VVS Más en Andina: #Elecciones2022 Hoy es el último día para que los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 realicen sus cierres de campaña, informó el Jurado Nacional de Elecciones ( @JNE_Peru ). https://t.co/4n8u0KPq2j pic.twitter.com/fgzYszbT8i

