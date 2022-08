Elecciones 2022: miembros de mesa recibirán 120 soles por su participación

Entornointeligente.com /

En entrevista con el programa ‘Andina al Día’ , de la Agencia de Noticias Andina , el funcionario del sistema electoral señaló que, además, dichas personas accederán a un refrigerio básico. Bustíos indicó que la consulta sobre los resultados del sorteo de miembros de mesa se puede realizar en la página web que la ONPE ha habilitado para tal fin. [Lea también: Diez grupos políticos firmarán Pacto Ético Electoral ] De igual manera, recordó que la multa establecida por no cumplir con la función de miembro de mesa electoral asciende a 230 soles. Precisó que, de no presentarse un miembro de mesa en la hora fijada para el inicio de la votación, se asignará a uno de los votantes de esta la labor de reemplazarla. Si es que dicha persona se niega a ello, también recibirá una multa de 230 soles, advirtió. Excusas y justificaciones Respecto a quienes no puedan por diversas razones ser miembros de mesa, estas pueden presentar su excusa o justificación para no cumplir dicha función. Recordó que las causales para solicitar esto se encuentran en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Elecciones. Entre quienes pueden hacerlo se encuentran los trabajadores de los organismos electorales, los miembros del Cuerpo General de Bomberos, las personas que están fuera del país o quienes deben laborar ese día, entre otras. Asimismo, una reciente resolución del sistema electoral incluye en este grupo a madres gestantes y con niños menores de dos años, así como a personas con enfermedades como la hipertensión o el cáncer, que son consideradas de riesgo en el contexto de la pandemia de la covid-19. Indicó que tampoco puede haber mesas de votación en las que figuren personas con parentesco de consanguinidad. Indicó que el Jurado Nacional de Elecciones ha excluido de oficio a 18 personas que salieron sorteadas en la ODPE Lima Oeste 1 debido a dicha causa. (FIN) FGM/CVC Más en Andina: La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chota publicó la lista definitiva de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. ?? https://t.co/GRmFrqk4gt pic.twitter.com/qeBlBCVyXy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 Publicado: 16/8/2022 Noticias Relacionadas Presidente Castillo: estamos dispuestos a dialogar, siempre lo hemos estado Elecciones 2022: Diez grupos políticos firmarán Pacto Ético Electoral Aníbal Torres invoca a trabajar juntos sin ideologías y poniendo al Perú por delante

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com