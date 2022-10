Elecciones 2022: jornada electoral se desarrolla con normalidad en la región Lambayeque

Entornointeligente.com /

Desde tempranas horas , los ciudadanos acudieron a los diferentes locales de votación para emitir su voto, especialmente adultos mayores que tuvieron que esperar algunos minutos para que se instalen las mesas de votación como ocurrió en el centenario Colegio San José de Chiclayo donde funcionan 32 mesas de votación con 9,466 electores. El defensor del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, manifestó que con toda normalidad se viene realizando las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en esta zona e incluso en las localidades altoandinas de Kañaris, Incahuasi y Salas. Por su parte, el jefe de la Odpe Chiclayo, José Revilla Cabrera, manifestó que cerca de las 09:50 horas se instalaron al 100 % las mesas de sufragio en el Colegio San José de Chiclayo , aunque reconoció que más temprano se registró algunas pequeñas incidencias por falta de instalación de algunas mesas de sufragio donde no habían llegado el total de sus miembros. Precisó que similar panorama se observa en otros centros de votación de esta zona , donde los ciudadanos están acudiendo desde temprano a emitir su voto responsable. Se pudo observar en el Colegio San José de Chiclayo, como ciudadanos en sillas de ruedas o con alguna discapacidad física acuden para cumplir con su deber. De igual manera, agregó que observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Christine Béguelin Sárgenti, recorren diferentes locales de votación de la región Lambayeque para verificar cómo se desarrollan los comicios en esta parte del país. A esto se suma la fiscalización por parte de representantes del Ministerio Público. Los locales de votación se encuentran resguardados por personal policial, así como de las fuerzas armadas a fin de evitar algunos desmanes. En Lambayeque, un total de 992,096 ciudadanos y ciudadanas sufragarán en los diferentes centros de votación. José Revilla Cabrera, jefe de la ODPE Chiclayo, recordó que su jurisdicción abarca 9 distritos de la provincia de Chiclayo y uno de Lambayeque, donde sufragarán 563,044 ciudadanos y ciudadanas hábiles y la ODPE Lambayeque tiene la provincia de Ferreñafe, Lambayeque y 11 distritos de Chiclayo, contando con 429,052 votantes. Asimismo, señaló que los electores que no asistan a votar serán multados según la clasificación del distrito, «no pobre» S/. 92.00, pobre no extremo S/.46.00, distrito con clasificación «pobre extremo» S/.23.00. La multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de S/ 230.00. Asimismo, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/ 120.00 por la jornada electoral en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Más en Andina: Más de 1,500 personas de zonas rurales accedieron a las caravanas multisectoriales del @MidisPeru ?? https://t.co/GXGcN4XtyI pic.twitter.com/A9FUqbOrRb

