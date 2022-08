Elecciones 2022: empadronamiento de taxis y reordenamiento de líneas propone Yuri Castro

Entornointeligente.com /

Indicó que la falta de un empadronamiento y de distintivos que brinden confianza a la ciudadanía facilita que circulen por la ciudad malos taxistas, colectiveros, y mototaxistas que generan desorden en las pistas e incrementan la inseguridad ciudadana. «Hay que formalizarlos y explicarle a la gente la ventaja de la formalidad, algunos dicen que es para pagarle a la Sunat y no es así. Debemos descongestionar el Centro de Lima, lastimosamente el promedio de tránsito es 12 kilómetros por hora, cuando el mínimo es de 30, son graves problemas que debemos solucionar dialogando», sostuvo en entrevista con Andina Canal Online. Para descongestionar el Centro de Lima, según dijo, no solo se requiere de semáforos inteligentes, sino también que solo determinas líneas de transporte público circulen por esa zona, lo que implica que se debe llegar a un acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para ese fin. «No todas pueden pasar por Lima, hay que ver también el tema de los puentes, somos una ciudad cortada por el río Rímac, debemos ponernos de acuerdo y ver las medidas más idóneas para aliviar el tránsito en las horas punta. La Línea 2 de Metro de Lima se ha mandado para el 2025, no estará para este periodo municipal», refirió. Transparencia en los presupuestos Castro planteó también, de ganar las elecciones, hacer públicas las órdenes de servicio en la Municipalidad Metropolitana de Lima como una medida de transparencia, lo que permitirá que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al control de los recursos públicos. Dijo que si se presentan actos de corrupción será el primero en sancionarlos, caiga quien caiga. [Lea también: JNE invita a candidatos a participar de los debates que organizará por Elecciones 2022 ] En cuanto a la gestión de residuos sólidos, el candidato de Perú Libre indicó que trabajará este tema desde una perspectiva ambiental, promoviendo la industrialización de la basura, pero también cuidando que los ríos y las playas no sean vertederos de aguas servidas, desmonte o basura. «Vamos a poner en valor, en la medida de lo posible, el río Rímac; somos una de las pocas ciudades que tienen un río que cruza la ciudad y está contaminado, olvidado. Tenemos un plan para recuperarlo por partes, pero es también importante la defensa de las lomas que están en plena ciudad, tenemos una fauna por explorar y proteger para el disfrute de los ciudadanos», afirmó. FIN) FHG/JCR GRM Más en Andina: ?? Gobierno asignará S/ 7,806 millones para protección social en el 2023 https://t.co/Wgl0IVMukh El presupuesto público favorecerá el alivio de la pobreza y reducirá los factores de riesgo en la población más vulnerable. pic.twitter.com/E6uqdd32Vl

Publicado: 30/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

