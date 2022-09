Elecciones 2022: ¿desde qué hora rige la ley seca a partir del 1 de octubre?

Entornointeligente.com /

La Ley Orgánica de Elecciones establece que desde las 08:00 horas del día anterior al de las votaciones, hasta las 08:00 horas del día siguiente, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio. El incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de 2,790 soles y pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía. La llamada ley seca es parte de las restricciones electorales que prevé la legislación electoral a fin de asegurar el correcto desarrollo de los comicios regionales y municipales del 2022. Lea también: Elecciones 2022: ingresa aquí y conoce tu local de votación El domingo 2 de octubre, día del sufragio, entre las 07:00 y 17:00 horas no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. De acuerdo al padrón electoral, 24 millones 760,062 electores están habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Fiscalizadores del JNE efectuarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad. (FIN) RMCH/CVC GRM Más en Andina

