Elecciones 2022: Desde hoy está prohibida la difusión de encuestas

La norma establece que la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Dicha medida es parte de las restricciones electorales que prevé la legislación electoral a fin de asegurar el correcto desarrollo de las votaciones regionales y municipales del 2022, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, entre 46,000 y 446,000 soles. Lea también: Elecciones 2022: ley seca rige desde este sábado 1 de octubre Desde las 00:00 horas del viernes 30 también estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Su vulneración, conforme al artículo 388 de la LOE, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años. En tanto, todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 00:00 horas del sábado 1 de octubre. Ello comprende la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Su incumplimiento acarreará una multa de entre 30 (138,000 soles) y 100 UIT (446,000 soles) o una pena de prisión no menor de dos años. (FIN) JCR También en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, exhorta a la ciudadanía a no caer en la desinformación que busca generar caos y ruido político. ?? https://t.co/X0lCcrO1D3 pic.twitter.com/bd3wMiCXn1

Publicado: 26/9/2022

