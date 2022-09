Elecciones 2022: cerca de 3,000 agentes estarán en alerta máxima en Cusco

Entornointeligente.com /

La autoridad policial mencionó que se pondrá en marcha el «Plan de Operaciones Elecciones Regionales y Municipales 2022» con 2,819 custodios del orden de las tres divisiones policiales Cusco, Canchis y La Convención. El despliegue de oficiales y suboficiales comenzará mañana 30 de setiembre con el material electoral y culminará el 3 de octubre con el resguardo de los 466 locales de votación en la región; asimismo, se contará con 180 agentes de contingencia de la Unidad de Servicios Especiales y Kallpas , para cualquier eventualidad. Lea también: Elecciones 2022: funcionarios electorales de Trujillo verifican el material para comicios Recomendaciones Para evitar cualquier incidente, la policía realiza las siguientes recomendaciones: • Asegure su vivienda turnándose con los familiares para ir a cumplir con el sufragio de ley y verifique el correcto funcionamiento de las instalaciones de agua, gas y luz para evitar accidentes. • Movilizarse en transporte público, no llevar vehículos particulares a los centros de votación. • Evite asistir en estado de ebriedad o drogadicción. • Evite llevar menores de edad y mascotas a los centros de sufragio. • No usar celulares en el interior de la cámara de votación. • Ingrese a los centros de votación portando solo su DNI. • Evite llevar paquetes o bolsos. • Recuerde verificar su último dígito del DNI, para asistir a los centros de sufragio y evitar aglomeraciones. • Recuerde que está prohibida las reuniones de electores dentro de un radio de 100 metros a un centro de votación, no podrán usar banderas ni vestimentas con distintivos partidarios de un grupo político de la contienda electoral. • En caso de pérdida o robo de DNI, deberá realizar la denuncia correspondiente en la comisaría PNP de la jurisdicción o virtualmente al link https://www.policia.gob.pe/serviciospoliciales/denuncia.html Más en Andina: El @MTC_GobPeru ejecuta importantes proyectos en la región Ucayali y existe un presupuesto de más de S/930 millones para intervenir en infraestructura vial terrestre, aérea y acuática, destacó el ministro del sector, Richard Tineo Quispe https://t.co/yk0gO2EfFh pic.twitter.com/4d4oacCbXU

(FIN) PHS/TMC Publicado: 29/9/2022

