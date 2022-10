Elecciones 2022: ANGR espera que próximas autoridades deslinden contra la corrupción

Entornointeligente.com /

«En principio (las autoridades electas) deben cumplir con ciertos requisitos y mostrar mucha firmeza y transparencia con un claro manejo de lucha contra la corrupción que no solo sea un discurso, sino que sea a través de actos preventivos y no reactivos», expresó. Sostuvo que la corrupción es algo que está enquistado en la sociedad y se requiere de firmeza en esa lucha para lo cual también se necesita que la gestión pública sea un proceso cada vez más eficiente y transparente. En tal sentido, el también gobernador de Cusco afirmó que para eso hay que saber gestionar y articular bien los procesos no solo al interior de las regiones o municipios sino también con la sociedad civil y con los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Lea también: ANGR insta a convocar movilización nacional para defender institucionalidad democrática «En ese marco también se espera un escenario de estabilidad política social y económica para poder profundizar y sacar adelante la descentralización tan importante para los pueblos del interior y el desarrollo», expresó. Al respecto, Benavente afirmó que el escenario de las próximas autoridades regionales y locales será distinto porque en el tema sanitario ya la pandemia del covid-19 está terminando, a diferencia de los que terminan su mandato en diciembre que no solo tuvieron la crisis de la salud sino la inestabilidad política con 4 presidentes, 3 congresos y más de 100 ministros de Estado. Por ello, dijo, la necesidad de tener la capacidad de gestión para poder articular políticas con el Gobierno nacional y el Congreso porque de acuerdo a como van las cosas en el tema económico sobre todo la situación no se va a presentar de la mejor manera porque no habrá el crecimiento que posibilitó una recuperación económica en el 2021 y parte del 2022. «Un escenario sin pandemia es totalmente distinto a lo vivido, en el tema sanitario la situación será distintas pero en lo político seguirá la incertidumbre si continúa el enfrentamiento Ejecutivo y Legislativo y ojalá haya una definición clara para un pacto político nacional que permita resolver problemas como el presupuesto para las regiones y municipalidades que está volviendo a ser centralizado», manifestó la autoridad regional. Destrabe de obras Benavente García dijo luego que es necesario trabajar de manera urgente en el destrabe de grandes obras como hospitales, vías de comunicación, puentes y que para ello se requiere capacidad de gestión de las autoridades porque en algunos no solo es un tema del Ejecutivo sino de las autoridades locales para por ejemplo sanear un terreno. El caso del Gasoducto del Sur es un claro ejemplo que es una obra paralizada hace unos 6 años que requiere solución urgente porque se requiere que el gas llegue a todas las regiones del sur como Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Moquegua, anotó. Respecto al turismo, dijo que si bien se nota un crecimiento aún falta articular mejores políticas desde el Ejecutivo porque en el caso del Cusco, como se ha visto en las últimas semanas respecto a la llacta Machu Picchu no se ha dado el manejo adecuado. Se requiere una política mejor articulada entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Cultura de promoción turística en estos momentos estamos en unas 600,000 visitas a Machu Picchu y se espera que a fin de año lleguemos, según las proyecciones, a 900.000 que sería un 60% de las cifras prepandemia que llegó al millón 400,000 visitas, señaló el titular de ANGR. Por último, el gobernador regional de Cusco manifestó que espera pronto sean convocados por el Ejecutivo, ya han remitido la solicitud correspondiente, para una reunión para ver el tema de la transferencia con las próximas autoridades regionales porque hay diversas obras que están quedando pendientes para la próxima gestión. Más en Andina: (FIN) JCB Publicado: 2/10/2022

