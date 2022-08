Elecciones 2022: advierten falta de sustento en propuestas para Lima Metropolitana

Entornointeligente.com /

La directora de Conocimiento de dicha entidad, Patricia Alata, indicó, en entrevista con el programa ‘Andina al Día’ , de Andina Canal Online que, tanto en la capital como en el Callao, «las municipalidades provinciales no tienen competencia sobre transporte público». Al ser ahora la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) la encargada de ese ámbito, los alcaldes no pueden hacer promesas sobre ampliación en los servicios de los corredores complementarios, El Metropolitano o el Metro de Lima, señaló. Estos corren a cargo de la ATU, donde el municipio provincial capitalino cuenta con un representante. Es a través suyo que pueden alcanzarse a dicha entidad planteamientos sobre el sector, añadió la especialista. [Lea también: Forsyth propone empadronar a las ollas comunes de Lima Metropolitana ] Lo que los alcaldes pueden ejecutar directamente es «mejorar el diseño e infraestructura de las vías por las que circulamos y la semaforización», manifestó Alata. Asimismo, queda entre las potestades de los burgomaestres establecer coordinación con la ATU para la implementación de las distintas medidas reguladoras del transporte. Coordinación en seguridad Aspectos similares reviste el tema de la seguridad, donde los candidatos no pueden hacer ofrecimientos que impliquen dar directivas a la Policía Nacional, que es la institución encargada de salvaguardar el orden público, dijo Alata. En tal sentido, los ofrecimientos «tienen que estar orientados a coordinar con la Policía, que son los agentes de seguridad ciudadana». Esto pasa por implementar acciones de prevención y una articulación con la ciudadanía para generar redes frente a los delitos. A fin de que el electorado conozca cuáles son las verdaderas atribuciones de los alcaldes provinciales y distritales, y el campo en el que los candidatos a dichos cargos pueden hacer ofrecimientos concretos, ‘Lima Cómo Vamos’ ha elaborado una guía que puede descargarse desde este enlace . (FIN) FGM/CVC Más en Andina: La Oficina Regional de Control de Áncash de la @ContraloriaPeru reveló que, a la fecha, el 91 % de candidatos al gobierno regional y municipalidades de esta jurisdicción no ha cumplido con presentar sus Declaraciones Juradas de Intereses. https://t.co/I3WObS0nYS pic.twitter.com/TjM9UXuuze

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 Publicado: 31/8/2022

