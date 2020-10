Elecciones 2021: este domingo se sabrá si Ollanta Humala será precandidato

Entornointeligente.com /

Consideró que el expresidente ya ha tomado una decisión, pero esta se conocerá mañana domingo, cuando el Partido Nacionalista publique la lista de todos los precandidatos que participarán en las elecciones internas, conforme al cronograma electoral. “No es una cuestión de duda. Creo que él ya tiene una decisión tomada, no la sé, pero la sabremos este domingo 25”, declaró a la Agencia Andina . [Lea también: JNE aprueba uso de padrón de electores afiliados de Frepap, Contigo y Fuerza Popular ] Refirió que las bases del partido piden que el expresidente sea candidato en las elecciones generales del 2021. “La decisión de postular es bien difícil porque en nuestro país el cargo de presidente de la República es de alto riesgo, uno puede entrar con la mejor intención, buscar la mejor gente para hacer un trabajo serio y responsable para marcar la diferencia, y luego hay una falta de reciprocidad del Estado y de los gobiernos siguientes”, afirmó. Montes aclaró que Humala Tasso no tiene ninguna sentencia judicial, por lo cual no está impedido de participar en las elecciones generales del 11 de abril. “Los jóvenes del partido tienen la esperanza de que el expresidente pueda postular y que haga ese sacrificio porque hay mucho por hacer por el país, especialmente en los temas de inclusión social, empleo, y educación”, agregó. (FIN) SMA/VVS Más en Andina: ??A partir de este domingo se levantará la inmovilización social obligatoria en todas las regiones del país, pero se mantiene el toque de queda, así como la restricción para la circulación de vehículos particulares https://t.co/jAiYjuRpc0 pic.twitter.com/oJ94vKCfA3

