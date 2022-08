Elecciones 2002: capacitarán en Chota a candidatos en información financiera de campañas

Entornointeligente.com /

Según la asistente de auditoría de la ODPE de Chota, Esther Perales Dávila, hasta el momento han sido capacitados 111 candidatos de las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota. Estas capacitaciones serán brindadas durante todo agosto de manera virtual o presencial, previa coordinación con el área mencionada. Las capacitaciones virtuales se ofrecen en dos turnos: uno empieza a las 10:00 horas y otro a las 16:00 horas. De forma presencial el horario de capacitación empieza a las 11 a. m. en el local de la ODPE de Chota, ubicado en el Jr. 27 de Noviembre 404. Lea también:[Elecciones 2022: Onpe inicia despliegue de material electoral de capacitación] Para cualquier consulta, se puede escribir al 971024502 o al 992741714. El horario de atención es de 8:00 a 20:00 horas. La presentación de la información financiera de las campañas electorales se debe realizar en dos entregas. La primera entrega tiene como fecha límite el 9 de setiembre; mientras que la segunda se debe hacer en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de publicarse en el Diario Oficial El Peruano con la resolución que dispone su conclusión. Los candidatos pueden presentar la información financiera de sus campañas de manera presencial o virtual. El trámite de forma física se puede hacer en la mesa de partes de la ONPE, en la Oficina Regional de Coordinación (ORC), en las ODPE o Puntos Focales. De forma virtual, la documentación será entregada a través de la plataforma «Claridad» (https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCandidato) de la ONPE. Aquellos candidatos que no presenten la información dentro de los plazos establecidos serán sancionados con una multa no menor a una ni superior a cinco unidades impositivas tributarias (UIT). (FIN) NDP/JCB/MAO Más en Andina: La @SunafilPeru paraliza obras en colegios por exponer a graves riesgos a trabajadores en Piura ?? https://t.co/I2vollYKO0 pic.twitter.com/cpWKXiLcFp

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 8, 2022 Publicado: 8/8/2022 Noticias Relacionadas Edtech de seis regiones recibirán capital semilla de Startup Perú para consolidar mercado Contigo firma convenio para fortalecer atención a personas con discapacidad de 8 regiones Ejecutivo transfiere más de S/ 384 millones para ejecución de 245 obras en 12 regiones Cerrando brechas: Vivienda ejecuta más de 300 obras de agua y saneamiento en regiones Perú: transferencias mineras a regiones superaron S/ 9,986 millones a julio

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com