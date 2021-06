Elección local con sabor presidencial

Entornointeligente.com / En plena pandemia del coronavirus, con su dolor, muerte, miedo, crisis económica y una angustia generalizada, se realizan hoy las internas de los partidos y movimientos políticos para elegir a sus candidatos a intendentes y concejales de cara a las elecciones nacionales de octubre. Algunos partidos elegirán, además, autoridades partidarias, convencionales y otros estamentos.

La novedad es el estreno de la lista desbloqueada, por la que el elector deberá marcar su voto preferencial por un candidato de la lista, para lo cual se utilizarán máquinas de votación que agilizarán el proceso de votación y conteo de los votos. El proceso más complejo lo tendrán los liberales que además elegirán autoridades partidarias, convencionales y otros cargos.

La pandemia, que ya cobró más de 11 mil muertos y el sistema sanitario colapsado, juega hoy un rol importante. Ha marcado su impronta en la campaña, como nunca con nulas ideas y de una vulgaridad e irresponsabilidad sin límites. En varios casos, criminal, ya que numerosos candidatos realizaron su campaña violando los protocolos sanitarios sin importarles su vida ni la de sus seguidores.

ABULIA. Las internas partidarias municipales se caracterizan por su poca participación. En estas no se espera más del 30%. Una serie de eventos se entrecruzan para vaticinar el alto ausentismo: el Covid, el frío, el día del padre y precandidatos que generan escaso interés y pocas esperanzas de cambio, a excepción de unos pocos que han tenido la capacidad de entender el delicado momento sanitario y redireccionar sus prioridades.

En este contexto, ganarán quienes tienen mejor estructura: léase, organización, capacidad de movilización y mucho dinero para comprar voluntades.

TELÓN DE FONDO DEL 2023. Si bien el pleito electoral dirimirá liderazgos locales, detrás de bambalinas se juegan las presidenciales del 2023.

En el caso colorado, el panorama se aclarará a través de la victoria de los movimientos, mientras que en el PLRA, será por la elección de sus autoridades partidarias.

Asunción es el mejor escenario para mostrar esta perspectiva electoral. La disputa se polariza entre el intendente Nenecho Rodríguez (Honor Colorado) y Daniel Centurión, del oficialismo. Nenecho representa el pragmatismo de Horacio Cartes. El mismo lo había expulsado de su movimiento cuando desobedeció su orden tras la caída de Mario Ferreiro. Entonces, con Marito Abdo habían decidido que el concejal Daniel Centurión se quede en el sillón municipal pero Rodríguez siguió su propio camino y se apropió del poder tejiendo alianzas con la oposición. Entonces era un leproso ya que había desafiado a los dos políticos más poderosos del país. Pero, con más habilidad marketinera que obras, supo ganarse la adhesión de numerosos asuncenos proyectando su figura como un colorado “joven y eficiente”. Cartes, un empresario con olfato especial para los dividendos políticos, decidió invertir en él. Se olvidó de su grosera rebeldía y lo aceptó como su candidato, buscando el impactante golpe de efecto de gobernar Asunción.

Del otro lado está Centurión como delfín del presidente, aunque debe decirse que no hubo efusiva demostración pública de esta relación. Quizá Marito no quiso arriesgar posicionamientos claros para no enfurecer a Cartes, quien tiene la sartén por el mango para ejecutar su juicio político. Ese corset no se animó a romper Centurión, quien para asentar su candidatura debía confrontar el modelo de copamiento cartista. No pudo hacerlo también porque carga la pesada mochila gubernamental.

Aunque el presidente no lo quiera, las elecciones en Asunción serán un plebiscito a su gestión. Si gana Centurión será un balón de oxígeno. Si pierde, acelerará el síndrome de pato de cojo.

Sin embargo, no hay que engañarse por el ruido ensordecedor de la interna en Capital. Esta no será una disputa de poder entre Cartes y Marito, sino de Cartes versus Hugo Velázquez. El Vicepresidente empieza a mover sus tropas para el 2023 a través de más de 60 candidaturas apadrinadas por diputados y gobernadores. Lambaré será el escenario para medir esta peculiar contienda. Velázquez apoya la candidatura del intendente Guido González y Cartes a la ex fiscala Blanca Agüero.

Lilian Samaniego, Cachito Salomón y otros legisladores también tienen candidaturas propias para mantener su poder y así seguir ocupando espacios en un escenario cada vez más polarizado.

En la semana, cuando se tengan los datos más certeros, se podrá dibujar con mayor claridad el poder de cada uno de los líderes según el territorio que ganaron.

PLRA, LA BATALLA FINAL. En el liberalismo la disputa por la candidatura a intendente quedó en segundo plano por la elección del presidente del partido porque el resultado definirá el derrotero para el 2023. Efraín Alegre busca la reelección para retener el partido, el único bastión que le queda tras la fuga de sus aliados y de esta mantener sus pretensiones presidencialistas. Para ello deberá derrotar a Salyn Buzarquis, quien lidera un frente apoyado por Blas Llano, Víctor Ríos y otros. Si gana, Alegre tendrá cartas muy fuertes para buscar el apoyo de la oposición. En tanto, la victoria de Buzarquis abre un escenario más amplio en cuanto a esta discusión, teniendo en cuenta que él no aparece como candidato natural.

Como nunca antes, la interna partidaria municipal tiene proyección presidencial.

Más allá de toda corrupción que caracteriza toda elección, el elector tiene hoy en el primer tiempo de esta puja electoral la potestad y la libertad para ejercer su derecho ya sea para premiar, castigar, apostar a nuevas propuestas.

¡Que sea una fiesta de la democracia!

