Elección en Brasil desenmascara los descarados

Dos de oct. 2022, la vigencia de la fórmula al elegir gobernantes mediante el voto, tiene prueba en Brasil entre pulverizar promesas electorales por un candidato presidencial «representativo», o apoyar nuevamente un dirigente socialista. Un destemplado entreguista actual presidente, Jair Bolsonaro, enfrenta a Luis Inacio Lula Da Silva ex presidente que luce ganador en primera vuelta con apoyo de más de la mitad de sufragios, los mafiosos estadounidense detestan a LULA y aspiran mantener a Brasil con el títere Bolsonaro.

En cita electoral similar a cuando retornó a la presidencia el Movimiento al Socialismo en Bolivia, el brasileiro LULA lidera el favoritismo popular y no han podido sacarlo de la competencia con señalamientos de presuntas corruptelas sin sustento legal, su pueblo y el orden internacional mejor enterado han comprendido que esta elección en Brasil hunde a los descarados representantes de las democracias obsecuentes, siempre adulterando intenciones de la «democracia representativa», que no pasan de mascaradas publicitarias edulcoradas con torpeza.

Los gringos rabiosos anunciaban en el año 2000 dislates dominantes antidemocráticos, antes de la elección de LULA quien encabezó 8 años de socialismo brasilero. Relato algunas opiniones de personajes de gobiernos gringos y figuras europeas, AL GORE vicepresidente en tiempos del presidente CLINTON afirmó «Al contrario de lo que piensen los brasileros la Amazonía no es de ellos, pertenece a nosotros». Sinvergüenza de la historia política gringa, GORE perdió como candidato a la presidencia, los Bush le trampearon la votación en La Florida y lo sacaron.

GORE nunca protestó, no renunció, ni siquiera abrió la boca cuando su jefe BILL se hizo más famoso por un episodio sexual en las oficinas de La Casa Blanca que, por sus ejecutorias presidenciales, CLINTON dependía de su esposa HILARY quien sobresalía más que el jefe del Estado y aceptó sonriente los cuernos presidenciales, haciendo famosa a la funcionaria Mónica Lewinsky. Los gringos de vidas disipadas y filmadas, no ejemplifican, sino que opacan la democracia, dirigiendo en forma pésima a una sociedad cada vez más podrida.

Otra figura más conocida por sus imprudencias que por su efectividad, MADELEINE ALBRIGHT, a quien los periodistas le picaban la lengua para que se fuese de bruces, en una oportunidad afirmó «Cuando se trata del medio ambiente, no hay fronteras», clasista y racista Madeleine apoyaba guerras de EE UU invadiendo y bombardeando naciones, fungió como Canciller, Ministro o Ministra de relaciones exteriores, cargo que en gringolandia es el Secretariado de Estado responsable de las relaciones diplomáticas.

El lacayismo de FRANCOIS MITTERAND para halagar a los gringos recomendaba que «El Brasil podría aceptar una soberanía relativa sobre la Amazonía», este presidente galo entre 1981 y 1985 supuestamente socialista, en su carrera política defendió ardientemente el colonialismo francés en Argelia, adulaba a sus amigos yankys típico de euro centristas que si llegan a presidentes son claudicantes con Washington. A esos difusos, Hugo Chávez les diría «por más que te tongonees siempre se te ve el bojote…».

Brasil es noticia en compromiso presidencial entre LULA obrero sindicalista y Bolsonaro arribista empresario entreguista, en las opiniones que revivo, no puede faltar la de MARGARET THATCHER primera ministra de Gran Bretaña que sentenció en forma irrespetuosa «Si los países subdesarrollados no consiguen pagar sus deudas externas, vendan sus territorios». Oyéndola un zuliano diría «que molleja prima, si vos te veis en un espejo te tragáis a ti misma, vergación chica». Es parte de la derecha que no debe volver a Brasil este 2 de octubre 2022.

