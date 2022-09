Elección del Defensor: el MAS no logra acuerdos con la oposición, pero anuncia «sorpresas»

Entornointeligente.com /

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, informó este miércoles que el Movimiento al Socialismo (MAS) no logró ningún acuerdo con las dos fuerzas políticas opositoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional para continuar con la designación del Defensor del Pueblo; entre tanto, el diputado Gualberto Arispe anunció «sorpresas». «No se pudo concertar, (ni) logar acuerdos con las tres fuerzas políticas fundamentalmente (con) las dos fuerzas de oposición de manera colegiada, cooperativa, pero mañana esperemos los resultados de la (quinta) votación», declaró el senador Gutiérrez. El parlamentario sostuvo que como mayoría parlamentaria están convencidos que el Legislativo tiene la última oportunidad para cumplir con el mandato de elegir con los dos tercios de votos a uno de los finalistas preseleccionados; adelantó que si bien no lograron acuerdos concretos, conversaron con parlamentarios de forma individual. El diputado Arispe manifestó que el MAS no probará suerte en la nueva votación para la elección del Defensor y que los más de tres meses de cuarto intermedio fueron para que los opositores reflexionen y den certidumbre a la población eligiendo a un candidato. «Es un tema que tiene que ver la Asamblea Legislativa y cada uno de los diputados (y senadores), esperemos que el día de mañana a la conclusión de la votación tengan la sorpresa (…) ustedes», respondió Arispe al ser consultado sobre si el MAS continuará apoyando al candidato Francisco Callisaya. El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocó para las 10:00 horas de este jueves a la sesión legislativa con el fin de dar continuada al proceso de selección del Defensor del Pueblo. Se procederá con la quinta votación, después que en las otras cuatro ninguno de los preseleccionados obtuvo los dos tercios de votos como manda la Constitución Política del Estado. Además, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz exhortó al Legislativo a instalar en el menor tiempo posible la sesión para la designación de la nueva autoridad. La diputada María René Álvarez reiteró que la posición de Creemos no cambió desde la última votación en la Asamblea Legislativa y continuará con la misma posición porque cree que el candidato al que quiere elegir el MAS defenderá los intereses del Gobierno. «Lamentar de que no se haya podido llegar a un consenso (…). Nuestra situación no ha cambiado, la posición que tenemos es el voto en blanco y vamos a exigir de que no haya ningún tipo de irregularidad, de que pretendan cambiar las reglas del juego», advirtió Álvarez. El senador de CC Rodrigo Paz confirmó que no fueron convocados a ninguna mesa de diálogo en todo el tiempo que duró el cuarto intermedio. Dijo que como parlamentario está cansado de no lograr consensos con la oposición. «Si es que el día de mañana sale un Defensor, evidentemente será porque ha habido una negociación por debajo y no ha sido una negociación transparente y abierta», expresó Paz.

